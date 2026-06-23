淡马锡投资的 Foundation Healthcare 提交初步 IPO 招股说明书

招股说明书未披露发行规模、价格及上市日期

上市启动前，该集团已获得 10 家基石投资者总计 118,245,000 新元的投资承诺。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】Foundation Healthcare Holdings 于周一（6月22日）提交了初步招股说明书，计划在新加坡交易所主板上市。

这家在新加坡经营 74 家专科诊所的私营医疗保健公司，由淡马锡旗下投资公司 SeaTown Holdings 提供支持。

招股说明书显示，本次发行将包括面向机构及其他投资者的国际配售，以及在新加坡的公开发售。文件中未披露发行规模、价格及上市日期。

此次交易将包括公司发行的新股以及现有股东出售的旧股。

售股股东包括 SeaTown Private Capital Master Fund、其联合投资者 Kuik 和 KCM Investments，以及 Foundation Healthcare 的执行管理团队，其中包括首席执行官 Liaw Yit Ming、首席运营官 Lee Hong Huei 和首席商务官 Choy Shook Yee。

上市启动前，该集团已获得 10 家基石投资者总计 118,245,000 新元的投资承诺。

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基石投资者阵容包括 Amova Asset Management Asia、Aregence Capital Management、Granite Asia IX VCC、Hood River Capital Management 和国际金融公司（International Finance Corporation）。

其他基石投资者还包括 Lion Global Investors、宏利投资管理（新加坡）、Orbit Master Holdings、RBC Global Asset Management (Asia) 以及瑞银集团（通过其新加坡分行）。

在正式招股说明书提交前，据知情人士向彭博社透露，该公司计划通过首次公开募股筹集高达 5 亿新元，这可能使其估值超过 10 亿美元。

招股说明书称，本次发行所筹集的净收益将用于资助对新加坡诊所和医疗中心的投资与收购。

募集资金还将用于支持在新地区的扩张计划，以及用作其他一般企业和营运资本。

Foundation Healthcare 成立于 2023 年，旗下诊所涵盖 16 个不同的医学专科。

该公司还在国内拥有并经营四个医疗中心。

其中包括两个日间手术中心——Foundation Ambulatory Centre (Novena) 和 Foundation Ambulatory Centre (Orchard)；一个名为 Foundation Imaging 的放射学和影像中心；以及一个以 Care IVF 名义运营的生育中心。

该集团正着眼于区域扩张。招股说明书指出，基于马来西亚和香港的私营医疗保健需求基本面、人口趋势和监管结构，这两个市场是潜在的目标。

Liaw 在早前接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示：“我们打算抓住机遇进行区域性扩张，特别是在那些与新加坡有着相似需求基本面和人口趋势的市场。”