淡马锡支持的Seviora与Churchill Asset Management完成4亿美元抵押基金凭证募资
该凭证的结构为，50%的风险敞口分配给Seviora和Churchill。
- 该抵押基金凭证将投资于涵盖两家公司的多种基金和策略。 图片：YEN MENG JIIN，《商业时报》
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[新加坡] 淡马锡旗下主要资产管理平台Seviora与Churchill Asset Management于周一（7月13日）宣布，完成一笔约4亿美元的抵押基金凭证（Collateralised Fund Obligation，简称CFO）募资。
Churchill总裁兼首席执行官Ken Kencel表示：“此次发行获得超额认购，凸显了市场对高质量、多元化的私募市场投资存在强劲需求。”
两家公司表示，来自美国保险公司的需求很高，因为这些公司正在寻求高评级的固定收益投资。
该结构化产品将投资于Seviora的亚洲私募信贷和全球母基金（fund-of-funds）策略，以及Churchill的美国次级资本和私募股权二级市场策略。此举旨在为机构投资者提供跨基金管理公司的多元化风险敞口。
该抵押基金凭证的结构为，50%的风险敞口分配给Seviora和Churchill，这一选择是为了实现关键的投资者目标，包括信贷风险敞口、收益增强以及在美国和亚洲的策略多元化。
抵押基金凭证是一种结构化金融工具，通过将基金池证券化，使投资者能够获得对这些资产的多元化风险敞口。
Seviora首席执行官Gabriel Lim表示：“为机构客户开发创新的投资解决方案，需要与志同道合的组织建立深厚的合伙业务，需要有能力汇集不同市场和策略的互补能力，还需要具备构建能满足客户不断变化需求的投资方案的专业知识。”
在此之前，淡马锡对Nuveen Private Capital进行了少数股权投资，并向Nuveen Private Capital管理的基金投入了资金。
Churchill是Nuveen的一部分，与Arcmont Asset Management共同组成一个规模达990亿美元的私募资本平台，并且是全球最大的私募信贷管理公司之一。Nuveen则隶属于TIAA，后者是一家管理着1.4万亿美元资产的资产管理公司。
Kencel表示：“我们相信，多项因素共同得到了投资者的强烈共鸣。这些因素包括：差异化的投资策略、对投资者友好的结构，以及与Churchill和Seviora各自的母公司——分别是全球最大的私募债权和私募股权投资者之一的TIAA和淡马锡——的协同合作。”
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