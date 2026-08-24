尽管私募股权环境充满挑战，淡马锡旗下Azalea仍成功募资超10亿美元

此次募资来自三项产品，其中包括其首只常青私募股权基金

【新加坡】Azalea Investment Management于周一（8月24日）宣布，已通过三项私募股权（PE）产品成功募集超过10亿美元的新资本承诺。

其中包括Altrium私募股权基金III期最终募集的5.26亿美元，以及Altrium联合投资基金II期首次募集的2.1亿美元。超过3.5亿美元来自其推出的首只常青私募股权基金Azalea All Access。

Azalea首席执行官兼首席投资官Chue En Yaw表示：“我们感谢投资者在充满挑战的募资环境下给予的大力支持……这突显了私募股权作为投资组合多元化工具和长期回报补充来源日益重要的作用。”

根据数据平台Preqin在12月发布的一份报告，私募股权和风险资本的募资在2025年依然艰难。私募股权募资“相对疲软”，2025年前三季度共募得5070亿美元，约为2024年募资总额的73%。

新的常青私募股权基金

Azalea的首只常青私募股权基金Azalea All Access，旨在“提供长期资本增值，并可选择定期分配收益”。

Azalea表示，通过其全额实缴的投资模式，投资者将能即时投资于一个由“优质管理人”管理的、由私募股权二手份额和共同投资组成的全球多元化投资组合。

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该公司补充道，该基金支持按月认购和按季赎回，为投资私募股权提供了更便捷、更灵活的方式。

该基金获得了亚洲各地机构投资者、私人银行、家族办公室和高净值个人的支持。Azalea表示，这反映了市场对更具灵活性的私募股权解决方案的需求日益增长。

Altrium平台的投资渠道

与此同时，Azalea现有的Altrium平台允许合格投资者与Azalea共同投资，并“接触到全球表现强劲的私募股权基金管理人”。

该基金管理人补充说，Altrium私募股权基金III期已于6月完成最终募集，募资总额为5.26亿美元。这得益于现有投资者的踊跃再次参与，以及不断扩大的国际投资者基础，其中包括来自香港、台湾、韩国、马来西亚和英国的投资者。

与此同时，Altrium联合投资基金II期旨在为投资者提供与经验丰富的私募股权管理人共同投资的机会。该基金于7月完成首次募集，募资额为2.1亿美元，得到了现有投资者的再次参与和新投资者的承诺支持。

投资董事总经理兼Altrium平台负责人Pauline Phua表示：“在当今市场，获得优质私募股权投资机会比以往任何时候都更加重要。”

这些基金隶属于Azalea Investment Management，即Azalea集团的管理部门，而该集团是Azalea Asset Management的子公司。这家资产管理公司则由淡马锡（Temasek）旗下的Seviora Holdings所有。