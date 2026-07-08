淡马锡蓝筹投资组合公司推动其投资组合净值创下5180亿新元的历史新高

此番增长还得益于ST Telemedia以66亿新元的价格出售其数据中心业务82%的股份

在截至2026年3月31日的最新财年中，淡马锡录得10.5%的一年期总股东回报率。 照片：BT FILE

【新加坡】得益于旗下新加坡投资组合公司的强劲表现，以及关键脱售项目所带来的已实现收益，国家投资公司淡马锡在截至2026年3月31日的财年中，其投资组合净值（Net Portfolio Value, NPV）创下5180亿新元的历史新高。

这些数据于周三（7月8日）在年度《淡马锡年度报告》发布会上公布。该报告涵盖了这家投资公司2025财年的业绩概览、投资组合构成及财务摘要。

淡马锡、主权财富基金GIC以及新加坡金融管理局的投资回报，以国家储备净投资回报贡献（NIRC）的形式，构成了新加坡财政预算的第二大资金来源。

若按可比口径并沿用此前的账面价值方法计算，投资组合净值应为4860亿新元，高于去年同期的4340亿新元。

淡马锡的一年期总股东回报率（Total Shareholder Return, TSR）为10.5%，投资组合净值较上一财年增加了490亿新元。

这一增长主要得益于上市的新加坡淡马锡投资组合公司（TPC）的强劲表现，以及关键脱售项目所带来的已实现收益。

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这其中包括ST Telemedia于2026年2月以66亿新元的价格，将其在ST Telemedia Global Data Centres剩余的82%股份出售给KKR和Singtel的交易——这是东南亚地区规模最大的数字基础设施交易之一。

在淡马锡的全球直接投资（Global Direct Investments, GDI）组合中，上市投资目前占63%，非上市投资占37%。尽管过去十年中非上市投资的表现更优，但为了获得更大的灵活性，淡马锡一直在增加对流动性强的上市策略的配置。

然而，这一增长因中东地区的事件而受到抑制，这些事件导致财年最后一个月投资组合净值回撤了2%，基本抵消了全球直接投资组合此前的大部分收益。

新加坡元兑主要外币风险敞口的走强也对回报率构成压力，导致一年期总股东回报率降低了约两个百分点。

若剔除这一影响，按固定汇率计算，一年期总股东回报率应为12.9%，按美元计算则为14.8%。

淡马锡表示，鉴于其在长期内实现可持续回报的使命，其长期总股东回报率更能反映其投资表现。

其20年期总股东回报率为6.8%，10年期总股东回报率为7.1%。公司表示，这证明了其投资组合具备穿越市场周期的能力。

五年期总股东回报率较低，为4.6%，主要受2021年至2024年期间中国资本市场逆风的拖累。

淡马锡表示，自2024年1月起，公司采取了审慎措施来聚焦投资组合重点、加强执行力，这为过去连续两年的强劲回报做出了贡献。

公司补充说，此后中国的市场估值已经反弹，其在该国的相关投资敞口在年内增加了100亿新元。

首席执行官Dilhan Pillay表示：“在一个日益复杂的世界里，我们的目标是不仅带来资本，更要贡献其他价值。”

“我们的机构价值源于我们投资组合的其他部分、我们在各行业和市场建立的核心能力，以及与所投公司并肩合作中获得的运营知识。”

三大引擎

淡马锡投资组合的长期回报引擎仍以三大板块为支柱。

作为投资组合的中坚力量，淡马锡投资组合公司（TPC）占投资组合价值的43%，其营收总额约2000亿新元，全球雇员超过40万人。

全球直接投资（GDI）占38%，主要包括在新兴和成熟市场领军企业中的股份。年内的新投资项目包括在美国投资Anthropic和OpenAI，以及在欧洲投资Ermenegildo Zegna Group。

合伙业务、基金和资产管理公司占剩余的19%。淡马锡表示，自2018年以来，这一约40-40-20的比例基本保持稳定，各板块的10年期内部回报率均在7.6%至8.1%之间。

淡马锡表示，本财年结束时公司处于净现金状态，这使其能够灵活地利用市场错位和新兴机遇。

自2026年4月1日起，公司也开始采用新的组织架构运营——即Temasek Singapore、Temasek Global Investments和Temasek Partnership Solutions，并由Temasek International作为补充。

报告的其他部分还阐述了淡马锡扩大其在人工智能和私募信贷领域投资的计划，并详细说明了其年度可持续发展表现。