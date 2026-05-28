张松声继新加坡工商联合总会后，也将向 Pacific International Lines 和新加坡国立大学（国大）请缺席假

他在新加坡工商联合总会的主席任期于6月结束后，将不寻求连任。

【新加坡】航运业资深人士张松声因遭美国指控串谋操纵干货集装箱价格，将从6月8日起，向其担任执行主席兼董事的 Pacific International Lines (PIL) 请缺席假。

这位71岁的商界领袖也证实，他将从6月1日起向新加坡工商联合总会（SBF）请假，并暂停所有相关职务。他作为新加坡工商联合总会主席的相关职务包括：在新加坡经济坚韧专责小组（Sert）中的职位——该小组于去年成立，旨在帮助企业和员工应对美国关税的影响——以及他在贸易机构新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）的董事会成员职位。

他在周四（5月28日）的一份声明中表示：“我主动决定请这些缺席假，是为了给自己足够的时间来处理此事，并且也符合上述机构的最佳利益。”

自2025年5月起担任该联合总会主席的张松声还表示，在其任期于2026年6月24日结束后，他将不寻求连任。

他的声明证实了贸易与工业部早前的说法，即张松声已通知该部他决定请缺席假，暂停其在新加坡工商联合总会、经济坚韧专责小组和新加坡企业发展局的职务。

他表示，此举是为了“集中精力处理美国司法部（DOJ）的起诉”。

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新加坡工商联合总会一名发言人早前证实，张松声将请缺席假，其职责将由该联合总会的副主席兼名誉财政 Mark Lee 代行。

与此同时，PIL 于5月29日告诉《商业时报》，任命代理主席的决定“将在必要时做出”。一名发言人指出，该集团由首席执行官 Lars Kastrup 领导下“一支成熟且经验丰富的高级管理团队”负责运营。

张松声在周四的声明中补充说，他也将从6月1日起向新加坡国立大学（国大）请假，暂停其名誉校长的职务。

遭美国司法部起诉的七人之一

张松声是遭美国司法部起诉的七人之一，他们被指控涉嫌串谋限制干货集装箱的生产，从而导致价格被人为抬高。

据称，此举导致标准集装箱的价格在2019年至2021年间大约翻了一番，而全球四大集装箱制造商的利润则增长了近百倍。

其中一家公司是 PIL 的子公司 Singamas Container Holdings。张松声是这家香港上市公司的首席执行官。

该公司此前曾表示，公司和张松声均未收到美国司法部发出的任何法律程序文件或其他法律文件。

其他被指控的公司包括 China International Marine Containers (CIMC)、Shanghai Universal Logistics Equipment 和 CXIC Group Containers。

被起诉的个人包括中国籍人士 Vick Ma，他是 Singamas 的营销总监，于4月14日在法国试图登上飞往香港的航班时被捕。

其他被指控的人士包括：CIMC 的董事长兼首席执行官 Mai Boliang、CIMC 副总裁 Huang Tianhua、CIMC 运营管理中心总经理 Wan Yongbo、Shanghai Universal Logistics Equipment 总经理 Li Qianmin，以及 CXIC Group Containers 首席执行官 Zhang Yuqiang。