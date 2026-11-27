董事会宣布派发末期股息；全年总股息为每股0.62泰铢，含中期股息0.15泰铢

泰象酿酒的营收微跌0.7%至3331亿泰铢；集团表示其业务运营基本保持稳定。 照片：路透社

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【新加坡】泰象酿酒（Thai Beverage）公布，截至2026年9月30日的全年净利增长0.4%，至255亿泰铢（约合7.5亿美元），高于去年同期的254亿泰铢。

营收从之前的3333亿泰铢微跌0.7%，至3331亿泰铢。

每股盈利保持在1.01泰铢不变。

董事会建议派发每股0.47泰铢的末期股息，将于2027年2月26日支付。这使得2025财年的总股息达到每股0.62泰铢。

该集团在周五（11月27日）提交给交易所的文件中表示，其业务运营基本保持稳定，这得益于烈酒和食品业务的积极增长。

公司表示，尽管一家合资公司的已终止业务产生了9.86亿泰铢的减值损失，但其息税折旧摊销前盈利（Ebitda）仍持续增长。泰象酿酒间接持股的泰国家居生活电商平台NocNoc现已关闭。

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泰象酿酒的烈酒业务净利同比增长5.7%至210亿 泰铢，这得益于有利的原材料成本以及国际业务的持续增长势头。

较低的原材料成本和效率的提高，帮助其啤酒业务盈利增长9%至71亿泰铢。

然而，非酒精饮料业务的利润下滑3.6%至50亿泰铢，而集团的食品部门盈利则大跌31.3%至1.68亿泰铢。

公司将这两个部门表现欠佳归因于充满挑战的市场环境。

泰象酿酒包括出版和印刷在内的其他业务，录得2.63亿泰铢的净亏损。

泰象酿酒 的股价在消息公布前，于周五收盘上涨1.19%至0.425新元，上扬0.005新元。