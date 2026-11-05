关于星展集团候任主席Anthony Lim，你需要知道的几件事

这位前GIC高管自2020年起便在星展银行董事会任职

即将接任主席的Anthony Lim曾在新加坡主权财富基金GIC任职19年。 照片：星展集团

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】Anthony Lim将于2027年1月1日接任星展集团 (DBS Group) 主席一职，接替在任16年后荣休的Peter Seah。

现年68岁的Anthony Lim曾是新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司 (GIC) 的一名高管，并于2020年4月1日加入星展集团担任独立董事。

他的任命于周四（11月5日）与该银行的第三季度财务业绩一同公布。

自2010年5月起担任星展集团主席的Peter Seah将于2026年12月31日从董事会退休，之后将担任为期一年的高级顾问。

在星展集团的任职经历

作为董事会更新计划的一部分，Anthony Lim是2020年4月被任命为该银行董事会的两名独立董事之一。

当时，星展集团强调了他丰富的全球金融市场经验，包括在新加坡、伦敦和纽约担任高级职务的经历。

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Anthony Lim目前担任星展集团薪酬与管理发展委员会（CMDC）的主席，并且是董事会执行委员会和董事会风险管理委员会的成员。

作为CMDC主席，他在管理层继承规划中发挥了关键作用，包括从前任总裁Piyush Gupta到现任总裁Tan Su Shan的交接，后者于2025年3月接任。

他还参与了该银行的薪酬治理和人才发展工作。

星展集团表示，Anthony Lim是通过一项结构化的董事会继承规划流程选出的，董事会和提名委员会认定他是主席职位的最佳候选人。

该银行引述了他对公司文化和战略的理解、丰富的金融市场经验、全球化视野以及风险管理专长。

他自2020年以来在多个董事会委员会任职的经历，也让他对星展集团的运营和战略重点有了深入的了解。

Tan Su Shan表示，在董事会的审议过程中，Anthony Lim持续在地缘政治、风险管理、组织领导力和人才发展等方面贡献了宝贵的见解。

加入星展集团前的职业生涯

在加入星展集团董事会之前，Anthony Lim在新加坡政府投资公司（GIC）工作了19年，期间担任高级领导职务，负责监督该主权财富基金的国际业务。

他于1998年加入GIC，担任其伦敦办事处的总裁，后于2009年9月被任命为美洲区总裁，常驻纽约。

在该职位上，他是GIC在北美、中美和南美的最高代表，负责加强与政策制定者、金融机构及其他利益相关者的关系。

他一直担任美洲区总裁直到2017年12月，之后从所有执行职务上退休。

在加入GIC之前，Anthony Lim是Bankers Trust Company的高级董事总经理，从1987年到1998年，他在该公司位于新加坡和伦敦的全球市场部门担任管理和交易职务。

在他的职业生涯早期，他曾在新加坡金融管理局 (金管局) 工作，并在其纽约办事处任职三年。

他在金管局的最后一个职位是外汇、黄金与流动性司的司长。

Anthony Lim目前担任凯德投资 (CapitaLand Investment) 的独立董事，并且是中央公积金局、凯德希望基金和北烁学校的董事会成员。

他还是淡马锡国际顾问的高级国际顾问，以及女皇道中学咨询委员会的成员。

在冠病疫情期间，Anthony Lim于2022年1月被任命为新加坡首位驻哥伦比亚的非常驻大使。

2022年，Anthony Lim（左）从时任总统Halimah Yacob手中接过任命，成为新加坡首位驻哥伦比亚的非常驻大使。 照片：新加坡外交部

在房地产集团凯德集团 (CapitaLand) 于2021年进行重组并退市之前，Anthony Lim也曾在其董事会任职。

Anthony Lim拥有新加坡国立大学（国大）的理学学士学位，并曾就读于哈佛商学院的高级管理课程。