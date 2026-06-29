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普华永道新加坡：四分之三受访S-Reits正在为可持续性鉴证做准备

这表明，加强数据质量、流程和控制的必要性在该行业日益受到认可

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Mon, Jun 29, 2026 · 05:05 PM
    • 截至2026年3月，接受该报告调查的20只S-Reits占该行业2010亿新元管理总资产的48%。
    • 截至2026年3月，接受该报告调查的20只S-Reits占该行业2010亿新元管理总资产的48%。 照片来源：BT档案图片

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    【新加坡】PwC Singapore于周一（6月29日）发布的一项研究报告称，四分之三受访的新加坡房地产投资信托（S-Reits）正在为可持续性鉴证的准备情况评估做准备。

    这表明，为了应对未来的鉴证要求，加强数据质量、流程和控制的必要性在该行业已日益受到认可。

    可持续性鉴证准备就绪状态，指的是一个企业的环境、社会和治理（ESG）数据、内部控制和报告流程足以通过独立的第三方审计。

    这可能涉及在接受官方监管或公众审查之前，进行内部测试或“演练”以识别数据差距。

    该报告收集了20只S-Reits在2025年8月14日至2025年10月1日期间的回应。截至2026年3月，这些S-Reits占该行业2010亿新元管理总资产的48%。

    根据要求，S-Reits需在2025财年前报告其范围1和范围2的温室气体排放，不过新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) 和新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）已将强制性外部有限鉴证的时间表延长至2029财年。

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    该调查报告称：“（这表明）监管机构认识到（此过程）的复杂性，从而为公司提供了加强其鉴证流程的机会。”

    数据收集与报告进展

    PwC Singapore的数据显示，四分之三的受访S-Reits在数据管理方面已超越了手动流程。

    具体而言，其中一半使用专门的ESG系统进行可持续性数据的收集和报告，另有25%使用通用平台。

    此外，90%的S-Reits能够在财政年结束后的四个月内完成数据收集和报告，符合SGX RegCo的要求。

    新加坡房地产投资信托协会（Reit Association of Singapore）首席执行官Nupur Joshi表示：“现在就建立强大鉴证能力的S-Reits，不仅是在为监管条例做准备，更是在向全球资本市场发出信号，表明其披露的信息值得信赖，而这正成为一个日益重要的竞争考量因素。”

    鉴证采纳仍处早期阶段

    尽管如此，报告也指出，对许多S-Reits而言，采纳可持续性鉴证仍是一项尚在进行中的工作。

    有15%的S-Reits已就可持续性报告相关信息获得了外部鉴证。这一比例与PwC Singapore在其《Trust in transition》（转型中的信任）报告中记录的新加坡企业17%的水平基本一致。

    然而，这一数字低于海峡时报指数（STI）成份股公司所报告的57%的外部鉴证率。

    PwC Singapore指出，另有四分之一的受访S-Reits计划获得外部鉴证，这表明随着该行业为未来的鉴证要求做准备，一个采纳的趋势正在形成。

    该研究指出，目前有55%的S-Reits依靠外包的内部审计来进行可持续性报告的审查，另有35%则设有内部职能部门。

    与此同时，85%的S-Reits在可持续性报告方面，其财务团队的参与度极低或根本不参与——这反映了该行业精简的运营结构。

    近四分之三的受访S-Reits对现有项目能充分满足其需求的说法持中立或不同意态度，这表明它们对更具针对性和以鉴证为重点的能力建设抱有浓厚兴趣。

    PwC Singapore表示，对于拥有国际投资组合的S-Reits而言，这一点尤其明显，因为在不同地区，可持续性报告的数据要求可能因司法管辖区、资产类型和其他因素而异。

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