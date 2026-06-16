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随着新加坡业务角色从酿造转向创新，虎牌啤酒筹备推出新产品

此举正值饮酒习惯不断演变，尤其是在年轻消费者中

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Renald Yeo

Renald Yeo

Published Tue, Jun 16, 2026 · 07:00 AM
    • 喜力亚太区商务高级总监 SJ Heng 表示，啤酒的品牌“不由酿酒厂的邮政编码决定”。
    • 喜力亚太区商务高级总监 SJ Heng 表示，啤酒的品牌“不由酿酒厂的邮政编码决定”。 图片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】虎牌啤酒（Tiger Beer）正准备在未来一到两年内推出数款新产品。尽管大规模酿酒业务将迁出新加坡，这个本土品牌仍在寻求巩固其新加坡身份。

    喜力（Heineken）亚太区商务高级总监 SJ Heng 在最近接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示，即将推出的产品将由虎牌啤酒位于新加坡的品牌和创新团队打造。Heng 同时负责虎牌啤酒的产品组合。

    她发表此番言论之际，正值虎牌啤酒的生产商——喜力旗下的亚太酿酒厂（新加坡）私人有限公司（Asia Pacific Breweries Singapore, APBS）——对其新加坡业务进行重大重组。到2027年底，大规模酿酒业务将转移至位于马来西亚和越南的现有区域性酿酒厂。

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    HeinekenBeerConsumer goodsBeverages

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