TikTok全球裁减内容审核团队，新加坡市场受波及

此番在新加坡的裁员是为加强其信任与安全运营模式所采取的举措之一。

在印度尼西亚，此次裁员旨在调整研发（R&D）组织结构，以推动长期可持续增长。 图片来源：路透社

【新加坡】TikTok在全球范围内裁减了内容审核团队的职位，新加坡也受到了此次裁员的影响。

在亚洲，新加坡和印度尼西亚于周三（7月1日）进行了裁员。此番在新加坡的裁员是重组计划的一部分，旨在加强TikTok的信任与安全运营模式。该公司未透露受影响的职位数量。

TikTok的一位发言人表示：“我们正在进行重组，以加强我们的全球信任与安全运营模式，包括将部分员工集中到关键运营中心，并改进我们的工作方式，以确保团队保持可扩展性和敏捷性，同时通过最新的技术创新提升平台安全性。”

在印度尼西亚方面，此次裁员旨在调整研发（R&D）组织结构，以推动长期可持续增长。

据彭博社报道，在亚洲以外，TikTok似乎正考虑在其位于都柏林的欧洲中心裁减300个职位。

《商业时报》了解到，TikTok将根据当地法律法规为受影响的员工提供支持。创意媒体与出版业联合会（Creative Media and Publishing Union，简称CMPU）表示，TikTok是一家非工会公司，但有员工是工会成员。该联合会将为受影响的成员提供援助。

该联合会在一份声明中表示：“CMPU也正与新加坡全国职工总会（NTUC）的支持生态系统密切合作，包括职总优联（NTUC PME）和就业与职能培训中心（NTUC’s e2i），为受影响的会员和员工提供全面支持，涵盖从职业转型指导到工作匹配等各方面。”

在此之前，其他科技巨头近几个月也进行了裁员，例如Meta在全球（包括新加坡）裁减了8000个职位。传统科技巨头也未能幸免，Oracle今年也裁减了约21000个工作岗位。

电商平台Lazada和Amazon也在新加坡进行了裁员，其中Amazon还关闭了其在本地的一个电商业务部门。Sea旗下的电商部门Shopee也进行了裁员，在全球范围内削减了8%的开发人员。