公积金投资计划是时候参与“Next 50”指数了

THE SHARPE EDGE

股市发展计划对新加坡交易所的强劲提振作用尚未完全惠及中小市值股，“Next 50”指数值得纳入公积金投资选项。

综合来看，股市发展计划第一年的影响只是让大公司变得更大。那么，提振中小市值股的目标又实现了多少呢？ 照片：商业时报资料

在过去的18个月里，新加坡股市可谓是精彩纷呈。自2025年2月宣布总值65亿新元的催化性股市发展计划 (EQDP) 以来，海峡时报指数 (STI) 从3800点起步，一年后达到5000点，如今更在9月初突破了5800点大关。

简而言之，海指在约19个月内上涨了52%。并且，出乎许多人意料的是，其表现远超标准普尔500指数和纳斯达克指数。

以新元计算，海指的五年回报率高达125%，是摩根士丹利资本国际世界指数 (MSCI World Index) 61%回报率的两倍多，也超过了美国、日经和富时指数70%的回报率，更是将仅有11.95%回报率的恒生指数远远甩在身后。

同样以新元计算，海指的十年回报率是恒生指数58%回报率的三倍多，尽管北边的香港交易所因有腾讯、小米和阿里巴巴等公司的交易而更具“科技吸引力”。

随着海指目前逼近摩根大通 (JP Morgan) 在2025年9月宣布的6000点牛市预测目标，该目标自然也已被上调至7000点。

市场的流动性也得到了增强，新加坡交易所 (SGX) 每日10亿新元证券日均成交额 (SDAV) 的疲弱日子早已一去不复返。如今SDAV已经翻倍，在2026年的大部分时间里都超过20亿新元，并持续增长。

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同样，在此期间，得益于股市发展计划这剂强心针，新交所自身的股价以及新加坡唯一上市券商大华继显 (UOB Kay Hian) 的股价都获利丰厚，在2025年2月至2026年9月期间价值翻了一番（大华继显的股价更是翻了一倍以上）。

换手率（总成交额除以总市值）增长了36%至45%。然而，与发达市场远超100%的水平相比，这一数字仍然偏低，意味着未来仍有上升空间。

要实现这一点，首先需要增加从大型淡马锡 (Temasek) 挂钩公司到家族持有的小盘股的自由流通股数量。市场也需要接纳和支持更多的新兴成长股（即使其风险状况可能更高），投资者的兴趣也必须扩展到海指30只成分股之外更广泛的股票上。

涓滴效应如何实现？

随着海指不断创下历史新高，将个人的公积金投资限额用于投资海峡时报指数交易所交易基金 (ETF) 这类专业管理的产品，本可以增加如今的退休储蓄。该指数还支付约4%的股息，与特别户头的利率相当——当然，后者的利息是有保证的，且没有资本风险。

然而仔细观察后会发现，股市发展计划 (EQDP) 中的“发展”(Development)，似乎只体现在星展银行 (DBS) 上。在此期间，星展银行的股价从39.50新元涨至近79新元，几乎翻了一番。作为目前市场上流动性最强的股票，其日成交额达3亿至4亿新元，在海指中的权重高达29%。加上华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB) 的另外29%权重，这三家银行共占据了海指58%的权重。

市场正变得越来越头部集中化，这或许恰当地反映了新加坡的金融中心地位——但这健康吗？

综合来看，股市发展计划第一年的影响只是让大公司变得更大。那么，提振中小市值股 (SMID) 的目标又实现了多少呢？

中小市值股正面临着一个根本性的“先有鸡还是先有蛋”的问题。没有流动性和更高的自由流通量，中小市值股就缺乏机构投资者或大规模家族办公室的投资，甚至无法获得散户投资者的持续信心来参与其中。

缺乏能产生佣金的交易兴趣，银行和券商就没有动力去研究覆盖中小市值股（除非是为了利用新加坡股市津贴 (GEMS) 计划的补助金）。进一步来看，流动性不佳会阻碍相关产品的创建，即便可以创建指数，也难以分散投资者的兴趣。

那么，让我们来看看新交所iEdge Next 50指数。其股息收益率为5.5%至5.8%，高于海指的派息水平。这主要是因为其成分股中近45%是房地产投资信托 (Reit)，而海指中这一比例仅为11%。

该指数年初至今的表现落后于海指24%的涨幅达19个百分点。利率上升支撑了在海指中占主导地位的银行业绩，反过来暂时拖累了房地产投资信托的表现。

尽管如此，按流动性加权的Next 50指数表现几乎好了一倍，这得益于超配了奕丰集团 (iFast) 和 UMS 等表现优异的股票。今年6月指数调整时，AEM被纳入其中，其股价今年已翻了四倍，这使其直接跃升至指数前五大成分股之列。但由于当时还没有追踪该指数的基金，这次纳入对市场的影响有限。

因此，新推出的CGS Fullgoal Next 50主动型ETF为催化这一细分市场的流动性提供了一个有吸引力的方案。其初始募集的2880万新元吉祥数字，预示着一个舒适且可控的开端。

如果该基金规模增长，它可能会通过将康福德高 (ComfortDelgro)、昇菘集团 (Sheng Siong) 和莱佛士医疗 (Raffles Medical) 等股票打包，并以房地产投资信托的股息作为缓冲，从而帮助这些股票被重新估值。该基金的结构也很灵活，允许高达20%的战术性“新交所阿尔法”配置，其余80%则用于核心指数追踪。

在实践中，该ETF可以主动调整投资组合，其中包括一篮子高收益的房地产投资信托、少量通过“价值释放”计划涌现的成长股，以及……嗯，还有星展银行。

与投资者自己购买符合公积金投资计划 (CPFIS) 条件的小盘股相比，这无疑是一个风险较低的投资选择。

如果真是如此，那么下一步或许就是让新的本地ETF自动被纳入公积金投资计划，因为它们在实现股市发展计划目标方面能起到促进作用。

作者是 Shan De Advisors 的主席。他于2021年从新加坡交易所退休，退休前担任高级董事总经理。