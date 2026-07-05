The Business Times
business-time-50
TOPLINE

Tiong Woon的下一个重任：目标到2030财年实现2亿新元营收，拓展起重机租赁以外业务

首席执行官 Michael Ang 表示，在探索海外兼并与收购机会的同时，集团正保持较低的负债率。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Ry-Anne Lim

Ry-Anne Lim

Published Sun, Jul 5, 2026 · 12:00 PM
    • Tiong Woon 首席执行官 Michael Ang 指出，在财务表现日益强劲的同时，集团正向更多综合性项目转型。
    • Tiong Woon 首席执行官 Michael Ang 指出，在财务表现日益强劲的同时，集团正向更多综合性项目转型。 照片：TAY CHU YI, BT

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】主板上市公司 Tiong Woon 在过去几年里所取得的提升，已远不止于重型吊装业务。 

    这家重型起重和运输专家在扩大盈利基础、吸引更多市场关注的同时，也正在进行重新定位，业务范围已超越传统的起重机租赁。 

    目前，公司的目标是到2030财年实现年营收超过2亿新元，同时将建立区域业务版图，并更深入地涉足综合工程业务。 

    此翻译对您是否有帮助？

    Toplinetiong woonConstruction EquipmentConstructionEngineering

    TRENDING NOW

    Vincent Tan, founder of Berjaya Group, has reduced his holdings in multiple companies within the group.

    Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan

    The onset of El Nino is also seen as a tailwind, as average crude palm oil prices have historically surged during the weather event.

    Palm oil stocks set to surge as Indonesia said to be scaling back export overhaul: analysts

    Vietnam has the highest rate of generative AI usage among the South-east Asian markets surveyed, with 36% of workers saying they used such tools “nearly every day”.

    Vietnam workers keenest on AI in South-east Asia; Singapore employees among most sceptical: survey

    Hong Kong youth no longer see a stable job and a lifetime of work as the only life goal – instead, they place greater emphasis on freedom and quality of life.

    Not in education, employment or training: Why more Hong Kong youths are opting out of work

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More