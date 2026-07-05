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Tiong Woon的下一个重任：目标到2030财年实现2亿新元营收，拓展起重机租赁以外业务
首席执行官 Michael Ang 表示，在探索海外兼并与收购机会的同时，集团正保持较低的负债率。
- Tiong Woon 首席执行官 Michael Ang 指出，在财务表现日益强劲的同时，集团正向更多综合性项目转型。 照片：TAY CHU YI, BT
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【新加坡】主板上市公司 Tiong Woon 在过去几年里所取得的提升，已远不止于重型吊装业务。
这家重型起重和运输专家在扩大盈利基础、吸引更多市场关注的同时，也正在进行重新定位，业务范围已超越传统的起重机租赁。
目前，公司的目标是到2030财年实现年营收超过2亿新元，同时将建立区域业务版图，并更深入地涉足综合工程业务。
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