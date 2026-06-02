戴尔：随着“Token 最大化”和人工智能成本飙升，企业转向私有 Token 工厂

企业意识到，除了削减成本外，将此类机器部署在本地也更有利于数据安全

随着企业努力应对因使用人工智能而不断上涨的账单，拥有一台 token 生成机成为一个可行的解决方案。 照片：TAY CHU YI, BT

【新加坡】尽管各公司鼓励使用人工智能，但它们也在努力应对使用 token 所带来的日益增长的成本。Token 是人工智能模型所理解的语言的基本构成单位。

仅在中国，每日的 token 消耗量就在2026年3月超过了140万亿，而2024年初时仅为1000亿。

高盛在一份报告中表示，在全球范围内，token 的消耗量只会越来越高。预计在2026年至2030年间，消费者和企业每月将使用120千万亿个 token。

Token 是人工智能模型用来理解输入内容（即被提出的问题或被分配执行的任务）并生成输出内容（即内容或回应）的单位。

目前，像 OpenAI 和 Anthropic 这样的人工智能平台已经放弃了不限流量的定价方案，转而采用根据 token 使用数量计算成本的计费系统。

OpenAI 的最新模型 GPT 5.5 对输入收费为每百万 token 5美元，输出收费为每百万 token 30美元。Anthropic 的 Claude Opus 4.8 模型收费标准类似，输入为每百万 token 5美元，输出为每百万 token 25美元。

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随着智能体人工智能的出现，人工智能智能体能够自主执行任务，这将导致 token 的使用量只增不减。

尽管 token 成本在一年内从10美元降至2.5美元，但这仍导致公司的账单急剧膨胀。

单位 token 成本下降，但总账单仍在膨胀

Dell Technologies 基础设施和电信营销高级副总裁 Varun Chhabra 表示：“这导致了一个悖论：尽管每个 token 的成本正在大幅下降，但一个组织内生成的 token 数量是如此之高，以至于 token 的总成本正在大幅上升。”

KPMG 在一份报告中指出，在已经使用人工智能的公司内部，只有约5%的用户足够成熟，能够通过使用它来创造价值。

Chhabra 说，这些用户是大量消耗 token 的群体，并且他们还远未达到其 token 使用量的上限。

目前，大多数公司使用云服务提供商来生成 token，并向 Amazon Web Services 和 Google Cloud 等云服务提供商支付计算能力费用。

Dell Technologies 亚太、日本及大中华区售前副总裁 Danny Elmarji 表示，但随着媒体报道有公司在推行“token 最大化”，即让员工在工作中尽可能多地使用人工智能，成本随之上升，并引发了关于如何更有效地使用 token 的反思。

那些不仅仅将人工智能用于基本搜索功能的公司，正日益意识到成本问题。Elmarji 补充道：“当它还只是基本搜索功能时，成本就已经很高了……现在有了智能体系统，成本更是增加了10倍。”

随着 token 成本的上升，企业将不得不考虑引入自己的 token 工厂，其形式可能是在数据中心的服务器，也可能是放置在用户旁边的台式机。

这实际上将 token 的成本从云端转移到了公司本地。

这种“人工智能 token 工厂”是一种基础设施，旨在工业化规模地生成、处理和管理由人工智能驱动的输出，并且其优化重点是输出量而非速度。

其中一些机器自身运行人工智能模型；另一些则通过应用编程接口 (API) 调用模型，以便将数据安全地限制在机器内部。

拥有这些基础设施——机器起价为6332美元——将消除可变的 token 成本。

Elmarji 说：“他们选择本地部署的原因之一是成本问题，以及如何遏制和控制成本。”

他补充说，一些客户已经在寻找数据中心来托管他们的 token 工厂服务器。Chhabra 表示，这将讨论的重点从每个 token 的成本转移到了运行该基础设施的运营支出上。

这意味着公司可以最大限度地利用自有基础设施来降低 token 成本，而不是依赖于云运营商——这是一个他们无法控制的因素。

Chhabra 引用 Signal 65 和 Futurum Group 的一项研究结果指出，在两年内，拥有一个本地部署的 token 工厂可能意味着成本降低高达87%。

Token 工厂带来更佳数据安全性

数据安全是推动“将人工智能带到数据旁，而非将数据送到人工智能处”这一转变的另一个因素。

Chhabra 说：“将人工智能智能体部署得更靠近用户，或者实际部署到单个设备上，可以有效限制该智能体的攻击面。”他补充说，这意味着与将数据发送给外部智能体相比，这种方式让人工智能智能体接触敏感系统的机会更少。

尽管与智能体人工智能相关的成本持续膨胀，亚太地区的客户仍在对此进行大量投资。Elmarji 表示，只有当公司开始审视被输入到人工智能系统中的数据时，对数据主权的担忧才会出现。

各公司仍在探索如何在不将敏感数据（如个人身份信息）暴露给外界的情况下，允许人工智能访问这些数据。这是一个非常现实的问题，因为数据驻留法规禁止数据离开一个国家的物理边界。

Elmarji 表示，他合作的大多数客户——从企业到政府——在权衡了速度和安全性之间的利弊之后，都正在建设或探索这类 token 工厂。

“保护您的知识产权需要付出什么代价？这个代价是否值得用牺牲速度来换取？大多数企业的回答都是‘绝对值得’。