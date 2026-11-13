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亚太航空业领袖：高燃油成本与运营中断料将持续，但需求依然强劲

尽管票价上涨，旅客出行意愿不减；人工智能推动航空货运需求

Derryn Wong

Derryn Wong

Published Fri, Nov 13, 2026 · 03:09 PM
    • 亚太航空业领袖预计，航空业的艰难处境在短期内仍将持续。
    • 亚太航空业领袖预计，航空业的艰难处境在短期内仍将持续。 照片来源：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【吉隆坡讯】航空业商界领袖预计，包括高能源价格和供应链问题在内的艰难处境将在2026年持续。不过，他们也相信客运和航空货运需求将保持强劲。

    一众区域航空公司高管是于星期五（11月13日）在吉隆坡举行的亚太航空公司协会（Association of Asia Pacific Airlines）主席大会领袖论坛上发表讲话的。

    这个区域性航空行业协会拥有17个成员，包括新加坡航空公司（Singapore Airlines）、国泰航空（Cathay Pacific）和泰国国际航空（Thai Airways），今年是其第70届主席大会。

    国泰航空总裁 Ronald Lam 说：“也许疫情过后，人人都以为世界会变得更美好。但我认为这是一种错觉，我们必须坦然接受，来自外部环境的危机和干扰将永远与我们同在。”

    高昂价格将持续

    （右起）印度尼西亚鹰航空（Garuda Indonesia）总裁 Thomas Oentoro、国泰航空总裁 Ronald Lam、新西兰航空（Air New Zealand）技术运营首席运营官 Mike Williams、阿斯塔纳航空（Air Astana）总裁 Ibrahim Canliel，以及《世界航空运输》（Air Transport World）总编辑 Karen Walker。 照片：DERRYN WONG、商业时报

    Lam 和其他航空公司高管当时是在回应一个问题：2026年所见的高油价和航空旅行中断是否构成了“新常态”。

    新西兰航空技术运营首席运营官 Mike Williams 说：“我认为这就是（新常态）——燃油价格、大流行病、地缘政治局势、政治、通货膨胀和供应链的不确定性。” 阿斯塔纳航空（Air Astana）为哈萨克斯坦的国家航空公司，其总裁 Ibrahim Canliel 表示，世界不太可能回到中东地区爆发冲突前的状态。当时的冲突导致空域被封锁，原油和航空燃油价格飙升。

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    他补充说：“这种不确定性意味着我们必须具备敏捷性和韧性，以便能够预测、反应并采取缓解措施。”

    飙升的石油和燃油价格迫使航空公司做出改变，有时甚至将成本转嫁给消费者，但尽管如此，与会领袖们仍对航空客运和货运的需求持乐观态度。

    国泰航空的 Lam 表示，他对近期客运需求的持续性“总体上感到乐观”。

    新西兰航空的 Williams 表示，消费者意识到伊朗冲突和高燃油价格“不会很快改变”。

    他说：“（消费者）等不到更低的票价，因为降价并未发生，所以他们选择出行。我们一直看到同样的情况发生：人们想要走出去、旅行和建立联系。因此，我们应该为更多这样的需求做好规划，而不是预期需求会下降。”

    人工智能引领货运热潮

    国泰航空的 Lam 表示，他预计客运和货运需求都将保持强劲——尤其是后者，因为它得到了电子商务货运和人工智能热潮的支撑。

    他说：“另一波帮助我们航空货运业的浪潮是与人工智能相关的需求。人们正在建设数据中心……然后他们主要通过空运来运输设备。从我的角度来看，我总体上对航空货运市场持乐观态度。”他补充说，未来几年需求将是“持续的”。

    但高管们也表示，航空业的供应链仍然受到干扰，新飞机和备件的交付仍低于预期。

    阿斯塔纳航空的 Canliel 说：“与12个月前相比，情况有所好转，但我们仍然看到机身交付存在延误……对于并非我们过错的事情，我们航空公司方面被迫进行预判和采取缓解措施，而且我们还必须承担成本。

    “我认为这是我们整个行业需要解决的问题，以确保情况得到改变，因为这简直是不可接受且不可持续的。”

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