Boeing任命Travis Sullivan为新任东南亚区总裁

他将接替Penny Burtt的职务，后者将离职寻求新的发展机会

Sullivan将从迈阿密迁往新加坡，负责监管Boeing在该地区的战略和运营。 照片：BOEING

【新加坡讯】Boeing于周一（6月22日）任命Travis Sullivan为新任东南亚区总裁，此项任命自7月3日起生效。

他将接替已离职寻求新发展机会的Penny Burtt。

Sullivan在Boeing及其子公司累计工作了16年， 他最近的职位是飞机零部件分销商Boeing Distribution的副总裁兼总经理。

他将从迈阿密迁往新加坡，负责监管Boeing在该地区的战略和运营。

他的履历还包括曾两度在美国商务部任职，累计三年；以及曾担任一名美国参议员的外交政策、商业和贸易高级顾问长达四年。

Boeing Global总裁Brendan Nelson表示：“他在国际战略和政策方面的背景，将有助于引导Boeing在东南亚这个增长市场的未来发展。”

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在今年2月的新加坡航展上，Boeing表示，预计到2044年，东南亚地区的飞机机队规模将从约1500架增至5000架。其中，约19%将是宽体飞机，例如其延迟已久的旗舰机型777X。

推动这一增长的因素包括中产阶级人口翻倍以及7%的年均客流量增长。

Sullivan此前曾领导Boeing的战略部门，在此之前，他还领导过Boeing Defense, Space and Security以及Boeing Commercial Airplanes的战略和业务发展团队。

他还曾在Boeing的国际战略合伙业务和国际政策团队中担任领导职务。

他拥有华盛顿大学的学士学位、乔治华盛顿大学的硕士学位，以及约翰霍普金斯大学的国际关系理论博士学位。

新加坡是Boeing的东南亚总部，公司在马来西亚、印度尼西亚、越南、泰国和菲律宾也设有区域办事处。

旗舰航空公司 Singapore Airlines 已订购31架Boeing 777-9型飞机，截至3月底，预计将接收八架Boeing 737-8型飞机和三架Boeing 787-10型飞机。

据Reuters的一份报告称，该航空公司也正与Boeing和Airbus进行谈判，计划购买至少50架业内最大的喷气式飞机。