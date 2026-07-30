意外亏损7600万新元后，新航能否实现软着陆？

BROKERS’ TAKE

中东战事提振了新航的营收，但油价飙升损害了其运营成本，分析师因此对公司前景看法不一

新航的营业利润为1.06亿新元，同比骤降73.8%。 图片：YEN MENG JIIN,《商业时报》

【新加坡】继新加坡航空公司 (SIA) 公布第一季度净亏损7600万新元后，对于燃料成本急剧上升及印度航空 (Air India) 带来的亏损是否会继续对其构成压力，分析师们尚未达成共识。

该航空公司本周宣布了自2022年以来的首次季度亏损，这主要是受近10亿新元的燃料费用增长，以及其在南亚次大陆的联营公司所分担的亏损拖累。

由于该地区持续的敌对行动导致海湾航空枢纽关闭，新航创下了57亿新元的营收记录。但同样的冲突也推高了全球油价。

结果，新航的盈利被高达25亿新元的燃料账单所吞噬，该金额较上一季度增加了9.91亿新元。

星展集团研究部周三（7月29日）在一份报告中持批评态度，指出第一季度业绩远低于预期。

新航的营业利润为1.06亿新元，同比骤降73.8%，远低于星展银行预测的2.44亿新元和市场普遍预期的约2.82亿新元。

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该研究机构表示，在业绩公布前，国泰航空 (Cathay Pacific) 和大韩航空 (Korean Air) 等区域同行的积极盈利指引曾显示出运营背景具有韧性。

星展银行预计股价将出现负面反应，并认为该股股价早已消化了更强劲运营表现的预期。

该券商维持“持有”评级，目标价为6.50新元，而新航周三的收盘价为7.53新元。

新航表现仍优于区域竞争对手

花旗银行 (Citi) 周四也对增长前景表达了谨慎态度，指出尽管需求依然强劲，但客运和货运的单位收入增长，不太可能在本季度录得的同比分别增长12.4%和32.5%的基础上进一步加速。

Morningstar董事Lorraine Tan周三表示，考虑到行业此前已就完全抵消燃料成本上涨的难度发出指引，6月当季的净亏损并不令人意外。

然而，她指出新航受益于客流从中东竞争对手处转移，这使其在扩大运力的情况下，客座率仍能保持在87%的良好水平。

Tan预计，随着解决美-伊-以冲突的努力持续进行，下半财年的燃料成本将得到缓解，盈利状况也将有所改善。不过，她也提醒说，乘客收益率可能开始走软。

独立航空分析师Brendan Sobie周三表示，鉴于运营环境截然不同，将新航的表现与国泰航空和大韩航空等北亚同行进行比较并不完全恰当。

Sobie指出，3月份对新航而言是一个反常时期，他同意Tan的看法，认为该航空公司从海湾枢纽的完全关闭中显著受益。

在燃料价格上涨的滞后影响完全显现之前，这推高了长途航线的客座率和收益率。他补充说，数月来的市场指标已表明，第二个日历季度将充满挑战。

Sobie表示，尽管许多区域竞争对手尚未公布6月份的业绩，但新航（不包括酷航Scoot）可能是唯一一家在6月当季实现营业盈利的东南亚航空公司，其营业利润达到1.28亿新元。

此外，尽管廉价航空子公司酷航 (Scoot) 录得3200万新元的营业亏损，但Sobie指出，在该地区廉价航空业整体“表现惨淡”的背景下，这个数字是微不足道的。

Sobie表示，考虑到酷航去年同期已报告亏损1650万新元，在当前情况下，它已显示出相对的韧性。

新航能更好地应对伊朗冲突影响

华侨银行集团研究部 (OCBC) 周四指出，与同行相比，新航处于相对更有利的地位，能够抵御伊朗冲突的影响。该机构将新航的公允价值估值从6.65新元上调至6.95新元，同时维持“持有”评级。

这得益于一项有效的对冲计划，该计划部分与普氏新加坡均价 (Mean of Platts Singapore) 挂钩。普氏新加坡均价是普氏能源资讯 (Platts) 发布的、基于新加坡的一系列成品油价格评估的平均值。

Sobie提到了这项保护措施的规模，并指出若无对冲，增加的燃料成本将高达14.6亿新元。

他也同意新航管理层的看法，即航空公司不可能将燃料成本的上涨完全转嫁给消费者。

来自联营公司（主要是印度航空）的亏损同比增加了4200万新元。

尽管此事继续引起市场关注，但花旗银行指出，近期融资风险似乎已得到控制，因为迄今未收到任何注资请求，且新航已明确表示不打算为印度航空的外部借款提供担保。

至于新航的股价，各券商维持其目标价相对稳定，但也警告估值已偏高。

华侨银行表示，新航的股价已超越其基本面，其预期市净率远高于历史平均水平。然而，该研究机构认为，凭借稳健的资产负债表，该航空公司仍具有长期价值。

同样，Morningstar也认为，考虑到竞争日益激烈，新航股价被高估，并维持其6.30新元的公允价值估值。

Morningstar指出，尽管投资者似乎忽视了伊朗冲突对盈利的短期影响，但该机构补充说，该航空公司的净现金状况仍使其能够支付可观的股息。

花旗银行维持7.58新元的目标价，理由是成功的商业合作，以及追求高端品质这一日益增长的趋势具有粘性，这可能会将枢纽客流从中东地区分流。