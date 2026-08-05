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因需求转向B组 A组拥车证保费回落

观察家指出，随着两大组别保费差距收窄，买家可能更青睐大型车。

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Tay Peck Gek

Tay Peck Gek

Published Wed, Aug 5, 2026 · 09:18 PM
    • 在最新一轮的投标活动中，适用于中小型汽车及电动车的A组拥车证保费下滑1.7%，至12万3890元。
    • 在最新一轮的投标活动中，适用于中小型汽车及电动车的A组拥车证保费下滑1.7%，至12万3890元。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】由于需求转向大型汽车，中小型汽车的拥车证 (COE) 保费在8月份的首轮投标活动中有所回落。

    此前，A组和B组的保费差距在近几轮投标活动中持续收窄，且A组保费在7月份创下历史新高。

    汽车集团Motorway的董事经理Anthony Teo指出，当A组和B组的保费接近时，车主会选择B组，这或许可以解释周三（8月5日）A组保费下滑1.7%的原因。

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    COE

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