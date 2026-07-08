A组拥车证价格创下12万9000新元的历史新高，各组别全面上涨

在周三的最新一轮投标中，A组拥车证价格上涨4.2%，创下历史新高。

用于注册大型及马力更强劲汽车和电动车的B组拥车证价格，从12万3502新元上涨6%至13万零889新元。 照片：商业时报资料图

【新加坡】在周三（7月8日）的投标活动中，A组拥车证（COE）价格创下12万9000新元的历史新高，其他组别的拥车证价格也全线上涨。

适用于中小型、马力较小汽车和电动车（EV）的A组拥车证，从12万3847新元上涨4.2%，突破了2025年10月创下的12万8105新元的旧纪录。

用于注册大型及马力更强劲汽车和电动车的B组拥车证价格，从12万3502新元上涨6%，至13万零889新元。

公开组（E组）拥车证价格从12万9002新元上涨0.6%，至12万9801新元。

该组别的拥车证可用于注册除摩托车外的任何车辆类型，但大多用于注册更大型的汽车。

由于该组别拥车证可转让，汽车经销商通常会竞标这类拥车证，以便在无需等待下一轮投标的情况下灵活注册汽车。

摩托车（D组）的拥车证保费从9989新元上涨至1万零201新元。这是该组别拥车证价格在2026年第三次突破万元大关。

商用车辆（C组）拥车证价格从9万3001新元上涨2.1%至9万5000新元，打破了6月首轮投标活动中创下的9万4000新元的纪录。 THE STRAITS TIMES