樟宜机场第二季度旅客吞吐量达1720万人次，同比下降1.5%

尽管运营环境充满不确定性，2026年上半年客流量仍增长0.4%

第二季度飞机起降架次（包括降落和起飞）同比下降1.3%至92,400架次。2026年上半年该数据保持稳定。 图片来源：樟宜机场集团

【新加坡】樟宜机场2026年第二季度（4月至6月）的旅客吞吐量为1720万人次，与去年同期相比下降了1.5%。

然而，周五（7月24日）发布的一份声明指出，2026年上半年的客流量仍保持积极态势，同比增长0.4%。

这些数据是在一个动态的运营环境中公布的。在此环境下，航空公司正面临高昂的航空燃油价格和持续的燃油供应限制所带来的更高运营成本。

第二季度的飞机起降架次（包括降落和起飞）同比下降1.3%，至92,400架次。

2026年上半年的飞机起降架次为188,000架次，与去年同期基本持平。

该季度机场的前五大客源市场分别是中国、印度尼西亚、澳大利亚、马来西亚和印度。

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樟宜机场集团在一份声明中表示：“越南和中国保持了强劲的增长势头，同比分别增长了18.5%和8.3%；日本也实现了7%的稳健增长。”

樟宜机场第二季度最繁忙的五条航线分别是吉隆坡、雅加达、曼谷、登巴萨（巴厘岛）和东京。

然而，该集团指出，东南亚航线的客流量在本季度下降了5%。

与此同时，上海、台北和东京航线上更强劲的客运需求，支撑了东北亚地区5.1%的增长。

该集团表示，第二季度往返欧洲和西南太平洋的客流量分别增长了8.7%和3%，原因是一些航空公司为优化运营，增加了樟宜机场与这些地区之间航线的运力。

货运市场表现强劲

樟宜机场第二季度处理的航空货运量为567,000公吨，同比增长9.8%。

这主要得益于与人工智能相关的半导体和电子产品货运表现强劲，带动了所有货物流的增长。

该季度樟宜机场的前五大航空货运市场分别是中国、美国、澳大利亚、香港和印度。

樟宜机场集团航空枢纽与货运发展执行副总裁Lim Ching Kiat表示：“随着航空燃油价格已从3月份的峰值回落，我们正与航空公司合作伙伴积极商讨，以恢复一些早前暂停的服务。”