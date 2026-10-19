樟宜机场第三季度客流量达1740万人次 同比增长0.4%
受人工智能相关半导体和电子产品货运需求推动，航空货运量增长8%
- 飞机起降架次（包括降落和起飞）达9万3900架次，同比增长2.5%。 图片来源：樟宜机场集团
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】樟宜机场在截至9月30日的第三季度录得1740万人次的客流量，同比增长0.4%；其中，越南是其客运市场中增长最强劲的国家。
樟宜机场集团 (CAG) 于周一（10月19日）表示，包括降落和起飞在内的飞机起降架次同比增长2.5%，达到9万3900架次。
欧洲、东北亚和西南太平洋地区是第三季度客运量增长的主要驱动力。
中国、印度尼西亚、澳大利亚、马来西亚和印度是该季度樟宜机场的五大客运市场。在前十大市场中，越南同比增长20.5%，中国市场增长10.4%。
该季度，樟宜机场的五大最繁忙航线分别是吉隆坡、雅加达、巴厘岛登巴萨、曼谷和上海。在十大最繁忙航线中，东京和墨尔本航线的增长最为强劲，分别增长了5.2%和5.1%。
樟宜机场在本季度还新增了四家客运航空公司，扩大了其航线网络，这四家公司分别是：Oman Air、Sun PhuQuoc Airways、AirBorneo 和 9 Air。
第三季度，樟宜机场处理的航空货运量达57.4万公吨，同比增长8%。 这一增长得益于进出口流量的健康需求，尤其是与人工智能相关的半导体和电子产品货运。
该季度，樟宜机场的五大货运市场分别是中国、美国、澳大利亚、香港和印度。
第三季度录得的1740万人次客流量，也略高于上一季度记录的1720万人次。
樟宜机场集团航空枢纽与货运发展执行副总裁 Lim Ching Kiat 表示，各航空公司仍在应对高昂的燃油成本和其他运营压力。
他补充道：“我们仍将专注于与合作伙伴携手，加强互联互通，发展有潜力的航线，并寻求新的机遇，以巩固樟宜作为全球领先航空枢纽的地位。”
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