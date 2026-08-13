因利润空间受挤压及销量下降，中国航油上半年净利下跌17.8%至4110万美元

中东冲突升级导致航油供应成本增加，冲击公司盈利

尽管油价上涨带来部分抵消作用，但由于总业务量下降，公司上半年营收仍同比下跌8.8%至78亿美元。 PHOTO: BLOOMBERG

【新加坡讯】中国航油（CAO）于周四（8月13日）公布，截至6月30日的上半年净利润同比下降17.8%，从去年同期的5000万美元降至4110万美元。

这家主板上市公司表示，盈利下滑的主要原因是中东冲突升级后，确保航油供应的成本增加。此外，5月和6月亚洲及美国西海岸油价下跌所造成的库存减值损失，也导致了利润下降。

中国航油 的股价也闻声下跌，截至下午1点22分，一度重挫13.7%至1.51新元。

上半年营收同比下降8.8%，从86亿美元降至78亿美元，这反映了总业务量的下降，尽管油价上涨部分抵消了该影响。毛利润从3040万美元锐减83.8%至490万美元。

2026年上半年，总供应和交易量从一年前的1380万吨下降46.3%至740万吨。这主要是由于中国航油自今年1月1日起停止原油交易，导致其他石油产品的交易量锐减98.9%至7万吨。

中间馏分油销量小幅下滑0.8%至730万吨，其中，航油供应和交易量下降0.5%至730万吨。

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提振盈利的是联营公司贡献的业绩份额，该份额从2025年上半年的2740万美元激增67.3%至4590万美元。这主要得益于上海浦东国际机场航空油料有限责任公司，因加油量和油价上涨，其贡献跃升76%，达到4490万美元。

本期每股收益为0.0478美元，低于此前的0.0582美元。与去年同期一样，公司未宣布派发中期股息。

集团财务状况保持稳健，净计息负债为零。截至6月30日，每股净资产值从2025年12月31日的1.2528美元升至1.2669美元。

前景展望

中国航油首席执行官Lin Yi指出，尽管不断升级的地缘政治紧张局势和石油市场风险持续对行业构成挑战，但集团的基本面依然稳固。

他说：“展望未来，中东局势仍然动荡多变。然而，凭借我们稳健的运营能力……中国航油集团有能力扩大我们的航油交易和供应网络。”

执行主席Xu Guohong补充说，在中国出境游和全球航空业复苏的支撑下，公司对其前景保持“审慎乐观”。

他还强调了母公司中国航空油料集团有限公司与中国石油化工集团（Sinopec Group）在7月完成的重组。该重组使中国石化成为持有51.31%股份的间接控股股东。

Xu表示，成为中国石化的一部分，将为中国航油提供“更广泛的战略机遇，包括增加接触上游炼油厂和供应资源的渠道”。