康福德高委任两名新独立董事

副主席 Choi Shing Kwok 将于年底卸任

[新加坡] 康福德高 (ComfortDelGro) 于星期四（10月15日）宣布，已委任 Chew Hock Yong 与 Ang Fung Fung 为新的独立非执行董事。

该公司也宣布，副主席 Choi Shing Kwok 即将卸任。现年67岁的他将于年底卸任，以便将更多时间投入个人兴趣。他自2022年8月1日起担任董事会成员，并从2023年4月起出任副主席。

现年62岁的 Chew 曾在2010年至2014年担任陆路交通管理局 (陆交局) 局长，而现年56岁的 Ang 曾是 KPMG Singapore 的全球首席审计合伙人。两人将于11月1日加入董事会。

两人都将加入董事会风险委员会，Chew 将于明年1月1日起出任该委员会主席。此外，他还将加入可持续发展委员会，而 Ang 也将加入审计委员会。

在陆交局 (LTA) 任职后，Chew 先后在国家发展部、社会及家庭发展部和内政部担任常任秘书。他于2022年从公务员体系退休，目前担任国家公园局主席。

Ang 在审计、财务管理、风险及资本市场交易方面拥有超过30年的经验，包括曾作为 KPMG Singapore 的审计合伙人，服务于新加坡交易所的主要上市公司和在美国证券交易委员会注册的公司。

她的经验还涵盖并购、尽职调查和公开募股。她目前是南洋女子中学校的董事会主席，并担任仁慈医院的董事兼可持续发展委员会主席。

康福德高 股价星期三收盘持平，报1.26新元。