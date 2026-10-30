数据泄露致53,000名国泰航空乘客个人信息遭泄；多家主要航司亦受影响

大韩航空、韩亚航空、日本航空、全日空等均在受影响之列

国泰航空表示，“一小部分案例”涉及额外个人信息可能被获取，包括电子邮件和电话联系方式。 图片来源：路透社

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【新加坡】在香港上市的国泰航空公司周五（10月30日）表示，由第三方服务提供商持有的旅行预订记录遭到未经授权的访问。这使其成为最新一家披露数据遭泄露的大型航空公司。

该公司称，在大多数案例中，预订编号、乘客姓名和航班详情均被访问。

但“一小部分案例”涉及可能被获取的额外个人信息，包括但不限于电子邮件和电话联系方式、旅行证件和／或常旅客号码。

该航空公司在一份媒体声明中表示，没有证据表明财务或支付信息被获取。

国泰航空表示，因Amadeus IT Group的系统遭到未经授权的访问，约有53,000个预订受到影响，该事件发生在2023年8月至2026年9月期间。

该航空公司指出，于周三接获为旅游业提供技术解决方案的Amadeus的通知。次日，国泰航空收到了关于有第三方使用分配给其系统账户的登录凭证进行未经授权访问的进一步详情。

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声明补充说，Amadeus已确认采取行动遏制该事件，包括重置密码，并在其系统上实施了增强的监控和检测功能。

国泰航空表示，至今Amadeus尚未发现有证据表明受影响的数据遭到滥用。

该航空公司表示，该事件并未、也未在影响其系统或运营，并已将此事通报相关部门。

该公司强调，将继续调查此事件，并在确定相关细节后单独通知受影响的客户。

多家航司受波及

其他几家主要航空公司也已披露其受到此次泄露事件的影响。

大韩航空和韩亚航空于10月23日发布警报，确认于10月20日接获Amadeus的数据泄露通知，并表示至今未有二次损害的报告。双方均未透露受影响的客户数量。

日本航空集团（JAL Group）周三披露，旗下日本航空公司和日本越洋航空公司的约92,000名客户受到此次泄露事件的影响。

据报道，全日空控股（ANA Holdings）于周四发布公告，随后透露约有37,800名乘客的信息被泄露。

真航空（Jin Air）周四发布通知称，有1,454名乘客的个人信息在此次事件中遭到泄露，泄露的数据项包括姓名、出生日期、手机号码和国籍。

据彭博社周五报道，德国航空公司Condor也受到了影响。