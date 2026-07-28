FAA：数百架波音737 MAX客机座椅或需接受检查

当局表示收到报告称，部分乘客座椅组件未正确安装在座椅滑轨上。

（西雅图）美国联邦航空管理局（FAA）周一（7月28日）表示，在美国注册的数百架波音737 MAX客机的座椅可能需要接受检查，以确定其是否安装不当并需要修复。

该机构表示，若不解决此问题，在紧急降落时，这些座椅可能会对乘客和机组人员造成伤害，或堵塞过道，减缓疏散速度。

美国联邦航空管理局周一发布的这份拟议适航指令将适用于在美国注册的453架飞机。该机构仅对美国航空公司拥有管辖权，但外国监管机构通常也会在适用情况下遵循FAA的指令。

发布该拟议指令之际，波音公司正在其首席执行官Kelly Ortberg的领导下，努力提高生产质量和产量。2024年初，一架近乎全新的Alaska Air 737 MAX客机在飞行中发生舱门塞脱落事件，暴露了其生产质量问题。

美国联邦航空管理局在适航指令提案中表示，收到报告称部分乘客座椅组件未正确安装在座椅滑轨上。

美国联邦航空管理局表示，这意味着在负载增加、遭遇颠簸或紧急降落时，这些座椅组件可能会从滑轨上脱离。

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该机构补充说：“此状况若不加以解决，可能在紧急降落时对乘客和机组人员造成伤害，或堵塞过道，从而减缓疏散速度。”

美国联邦航空管理局表示，每架737 MAX飞机上可能有多达69个安装在滑轨上的乘客座椅组件，修复每个组件预计需要一小时工时，且无需更换任何零件。

该机构未说明航空公司需要多快纠正此问题。

波音公司一位发言人表示，该飞机制造商已于2025年12月就此问题向运营商发布了指南。

这位发言人在一封电子邮件中说：“我们支持美国联邦航空管理局将该指南定为强制性规定。” 路透社