Grab将以15亿美元收购“先买后付”平台Atome的多数股权

该交易最终可能使目标公司估值高达45亿美元

Grab将首先收购Atome Financial 60%的股份，并在交易完成约两年后收购剩余的40%股份，但这须获得监管部门的批准。 照片来源：《商业时报》资料图

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【新加坡讯】Grab于周二（9月15日）宣布，将以15亿美元现金从Advance Intelligence Group手中收购Atome Financial 60%的股份。

这个“先买后付”（BNPL）平台将把其BNPL贷款、消费者现金贷款和数字借贷业务与Grab的金融服务业务相结合，并接触到Grab生态系统内的客户。

对Grab而言，此次收购将加速其金融服务业务的增长，包括一个规模更大的BNPL消费信贷平台。该超级应用在一份声明中表示，此举也增强了其生态系统的飞轮效应。

Atome Financial在新加坡、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚和泰国开展业务，累计交易用户达2500万。

该BNPL平台将能接触到Grab上约5400万的月度交易用户，而Grab也将能在Atome Financial超过3万个品牌的网络中获得交叉销售的机会。

Grab首席运营官Alex Hungate表示，到目前为止，在该超级应用的1.38亿年度交易用户中，只有1%曾向其贷款。

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他说道：“这次收购让我们有机会跨越Atome Financial在多个产品和市场中已经历的10年学习期，这样我们就不必为了训练这些信贷模型而承受所有信贷损失的痛苦。”

Atome Financial已经实现盈利并产生强劲的现金流，而Grab的数据将能改善Atome的信贷模型并增强其能力。

此次收购将增强两家公司的信贷承销能力，Grab预计这将为其金融服务部门的目标做出重要贡献。

这预计将转化为更快的贷款组合增长和更低的服务成本。Atome Financial拥有10亿美元的总贷款组合，其信贷质量一直保持良好，并且在各批次借款人中的拖欠率一直处于改善或稳定状态。

即使在Atome Financial运营的市场，Grab也将保留自己的一系列金融产品，以便为消费者提供更多选择。

Hungate说：“在新加坡和马来西亚等地，信贷市场非常庞大，因此还有很大的发展空间。我们与Atome Financial之间并非真正的零和博弈。”

Grab将在财务上将Atome Financial并入其金融服务部门，而Atome Financial的管理团队将继续推动该业务的发展。

分两阶段收购

收购60%股份的第一阶段交易预计将于2027年第三季度前完成，但这须获得监管部门的批准。

第二阶段将在交易完成约两年后进行，届时将根据预先商定的估值框架（而非固定价格）收购剩余的40%股份，此举同样须获得监管部门的批准。

第二阶段的交易对价将与Atome Financial在第一和第二阶段交易完成之间的实际业绩挂钩。其中至少一半的对价将以现金结算。

Atome Financial的估值设有20亿美元的下限和45亿美元的上限。

在宣布这笔交易的同时，Grab也上调了其2028年的业绩目标，预计调整后Ebitda（息税折旧摊销前利润）将达到17亿美元，且2025年至2028年间的年收入增长率将超过30%。

Grab的股票回购计划

此外，Grab宣布将在未来12个月内完成其9亿美元的股票回购计划。

这将使其自2024年以来的累计股票回购总额达到约18亿美元，相当于其董事会授权的全部金额。

Grab首席财务官Peter Oey表示，这相当于Grab超过10%的股份，公司计划将这些回购的股份予以注销。