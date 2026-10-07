新航与印度航空扩大代码共享航班，提供互惠里程优惠

这些服务是根据双方1月份签署的一项协议所推出的第一阶段举措。

乘客将能够独立预订由新航或印度航空运营的、往返于印度和新加坡之间的符合条件的航班。 照片：路透社

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[新加坡] 新加坡航空公司 ( SIA ) 和印度航空将提供独立的代号共享航班及“更优厚的”常旅客优惠，每周共有126趟航班，为乘客的行程规划提供“更大的灵活性”。

目前，通过新航预订的、符合条件的印度航空承运的代码共享航班，必须包含一趟新航承运的航班，反之亦然。

这项规定将从10月15日起取消，届时乘客可独立预订由任何一方航空公司承运的符合条件的航班。

此次扩大后的服务范围涵盖新加坡与八个印度城市之间的航班，这些城市包括：艾哈迈达巴德、班加罗尔、钦奈、德里、海得拉巴、科钦、加尔各答和孟买。

两家航空公司在周三（10月7日）的一份声明中表示，这些服务是根据双方1月份签署的一项商业协议所推出的“第一阶段举措”的一部分。

新航首席商务官 Lee Lik Hsin 指出：“新加坡与印度之间的旅行需求依然强劲。”他补充说，这项合伙业务将“为客户提供更多选择和便利，并为我们的常旅客会员带来更优厚的互惠礼遇”。

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新航和印度航空目前的代码共享协议涵盖了27个国家和地区的77个目的地。这家新加坡的旗舰航空公司持有该印度航空公司25.1%的股份。

从2027年第二季度起，除了现有的星空联盟特权外，两家航空公司的常旅客计划会员还将在符合条件的航线上享有“更优厚的互惠礼遇”。

两家航空公司表示：“Maharaja 俱乐部白金卡会员和 KrisFlyer PPS 俱乐部会员将与各自航空公司的其他顶级会员一样，享有优先值机和登机特权。”

Maharaja 俱乐部银卡会员和 KrisFlyer 精英银卡会员也将在符合条件的航线上获得额外行李限额和优先登机礼遇。

新航和印度航空补充说，他们正在“致力于推出更多以客户为中心的举措，包括改善航班时刻衔接以减少中转和等候时间，为企业客户提供更优厚的服务，以及采取额外措施简化旅行体验”。