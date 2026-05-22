新航工程在梳邦启用基地维修设施，看好马来西亚航空航天业的“巨大潜力”

这座拥有两个机库的设施将补充其在新加坡和菲律宾的机库，以支持飞机维修、修理和大修（MRO）工作。

新航工程表示，马来西亚拥有“深厚的航空传统、战略性的地理位置、完善的基础设施以及日益壮大的航空航天熟练人才库”。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】 新航工程公司（SIA Engineering Company, 简称SIAEC） 于周五（5月22日）宣布，在马来西亚梳邦启用了一个基地维修设施，该设施将成为其区域基地维修网络的一部分。

马来西亚基地维修公司（Base Maintenance Malaysia, 简称BMM）是SIAEC的全资子公司，将提供额外产能以补充其在新加坡和菲律宾的机库。

SIAEC表示，这将支持对亚太及其他地区的当前及下一代宽体和窄体飞机的维修、修理和大修（MRO）工作。

该集团表示，这座拥有两个机库的设施位于苏丹阿都阿兹沙机场，最多可同时进行六架飞机的检查。这不仅增强了SIAEC的运营韧性，也为客户满足其MRO需求提供了更大的灵活性。

SIAEC补充说，BMM已为其两个机库中的第一个获得了必要的监管批准，并已在2025年11月完成了其首次A350飞机检查。

该公司表示，BMM的启用反映了其对马来西亚作为“重要航空航天地点”的信心，特别是梳邦将继续在马来西亚的航空和航空航天生态系统中扮演“关键角色”。

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该集团补充说，马来西亚拥有“深厚的航空传统、战略性的地理位置、完善的基础设施以及日益壮大的航空航天熟练人才库”。

SIAEC表示：“BMM的成立通过创造技术性就业岗位、发展本地技术能力，并为飞机技术员、持照飞机工程师、维修规划员以及质量与安全专业人员提供职业发展路径，从而支持马来西亚航空航天生态系统的持续发展。”

该公司补充说，将继续通过分享技术专长、运营经验、治理、培训、系统和客户支持来支持BMM。

SIAEC首席执行官Chin Yau Seng指出，马来西亚的航空航天业具有“巨大潜力”，尤其是在人才发展、技术能力和长期行业增长方面。

他说，这使得BMM成为“SIAEC推动可持续长期增长的一项战略投资”。

他补充道：“BMM与SIAEC在马来西亚的其他三家合资公司——Asia Pacific Aircraft Component Services、Eaton Aero Services和Pos Aviation Engineering Services——携手合作，增强了我们支持客户的能力，并为我们扩大在马来西亚的业务提供了一个重要平台。”

该股周四收盘报3.16新元，上涨0.3%，即0.01新元。