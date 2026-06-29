新航与中国国际航空签署合资协议，加强航线协调与收入共享

两家航空公司也将“深化合作”，加强其 KrisFlyer 和“凤凰知音”常旅客计划。

根据该协议，两家航空公司“计划协调航班时刻，探索联合票价产品，并寻求联合营销和收入共享的安排”。 照片：商业时报资料图

【新加坡】新加坡航空公司（ SIA ）与中国国际航空（Air China）于周一（6月29日）签署了一项成立合资企业的协议，旨在“深化合作，为客户提供更多出行选择”。

这份谅解备忘录（MOU）由新航首席执行官 Goh Choon Phong 和中国国际航空总裁 Qu Guangji 在北京签署。

在一份联合声明中，两家航空公司表示，他们“计划协调航班时刻，探索联合票价产品，并寻求联合营销和收入共享的安排”，并补充说，这些举措有待监管部门的批准。

Goh 表示，新航和国航将“为往返于新加坡和中国之间航班的客户提供更多出行选择、无缝衔接和更佳便利”，并将服务延伸至双方的联合航线网络。

“我们的合伙业务也将支持旅游、商业和文化交流的增长，加强经济和人文联系，同时促进新加坡和中国之间更深层次的联系和共享机遇。”

该谅解备忘录为两家航空公司扩大现有的代码共享合伙业务铺平了道路，该合伙业务目前涵盖新加坡与北京、成都、重庆和上海等中国主要枢纽之间的航班。

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新航和国航表示，代码共享可能会被引入到“新加坡和中国大陆之间、中国境内以及两国之外的更多目的地”。

2025年，中国是樟宜机场最大的旅客市场，当年新增了往返长春、哈尔滨、兰州、宜昌和张家界的航班。

来自中国的旅客也录得了最强劲的同比增长，客运量较2024年增长了12.2%。

KrisFlyer 整合

同为星空联盟成员的新航和国航也有意“深化合作”，加强各自的常旅客计划 KrisFlyer 和“凤凰知音”（PhoenixMiles）之间的合作。

他们表示，会员将能享受“更优厚的奖励，以及在两家航空公司赚取和兑换里程的更多机会”。

国航的 Qu 表示，该航空公司将“大力推动”合资企业的各项举措，为搭乘中新航线的乘客提供多样化的旅行产品和更大的便利。

此外，两家航空公司表示，他们将“寻求在地面服务、餐饮和机上服务等领域交流最佳实践”。

在周一签署这份谅解备忘录的近六个月前，新航与印度航空（Air India）签署了一份商业合作框架协议，同样旨在巩固两家航空公司现有的合伙业务。

新航持有印度航空 25.1% 的股份。