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新航对印度航空的投资账面价值再减3.35亿新元

该减值反映了新加坡航空公司根据权益法核算其应占的印度航空公司亏损份额。

Tay Peck Gek

Tay Peck Gek

Published Thu, Nov 12, 2026 · 06:24 PM
    • 在2027财年上半年，新航应占印度航空的亏损份额达3.617亿新元。
    • 在2027财年上半年，新航应占印度航空的亏损份额达3.617亿新元。 照片：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】由于陷入困境的印度航空公司持续亏损， 新加坡航空公司（SIA，简称新航） 对印度航空的投资价值在六个月内再减少3.347亿新元。

    新航周三（11月11日）发布的中期财务报表显示，这家新加坡企业投资者对其印度联营公司的投资账面价值已从截至3月底的11亿新元，下降至9月底的7.999亿新元。

    这进一步侵蚀了新航截至2025年3月底约20亿新元的账面价值。

    投资价值的减少，是根据权益法核算后，新航应分担的印度航空亏损份额所致。

    在截至9月的2027财年上半年，新航应占印度航空的亏损份额为3.617亿新元，比2026财年同期的4.295亿新元减少了6780万新元。

    然而，这并非因为该印度航空公司的亏损有所减少。

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    新航首席财务官 Tan JoAnn 在周四的业绩发布会上解释说，亏损减少是由于新航转回了往年计提的拨备。她拒绝透露转回的固定金额。

    根据权益会计法，一旦一项投资的账面价值降至零，投资者便不再将相关亏损记录在自身的损益表中。

    在2025年6月一架波音787梦想客机发生致命坠机事故、巴基斯坦对印度航空公司关闭领空以及中东冲突等事件后，印度航空的销售额据报大幅下滑。

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    印度航空于2024年11月与新航前联营公司Vistara合并后，新航持有合并扩大后公司25.1%的股份。印度最大企业集团的控股公司塔塔父子（Tata Sons）则持有剩余的多数股权。

    新航这项备受争议的印度航空投资曾于9月在新加坡国会受到讨论。此前，这家印度联营公司在上个月录得创纪录的年度亏损后，据报正向其股东寻求约15亿美元的新股本。

    缺乏本土市场的新航投资印度航空，意在将其作为多枢纽战略的一部分，从而在印度市场站稳脚跟。

    据说印度航空的常旅客计划拥有约1000万名会员。 照片：路透社

    新航总裁 Goh Choon Phong 在周四的业绩发布会上对印度航空市场的潜力表示乐观。

    他指出，印度航空的常旅客计划拥有约1000万名会员。他反问道：“那么问题是：其潜力究竟有多大？”

    他将这两个人口最多的国家进行比较后指出，中国国际航空的常旅客计划会员人数超过1亿。

    Goh 还强调了印度航空新任总裁 Tewolde Gebremariam 在上任后为增加收入和管理成本所做的努力。

    “Tewolde 是在9月份才上任的，因此他正在实施的许多措施显然需要时间才能显现效果。”

    Gebremariam 曾任埃塞俄比亚航空集团总裁，在他任内将该公司转型为非洲最赚钱的航空公司。

    与此同时，新航和印度航空正在深化合作——双方于2026年10月启动了第一阶段的联合举措，其中包括通过各自的预订渠道，增加往返新加坡和八个印度城市之间的航班选择。

    周四，该股收盘报7.25新元，上涨1.1%，即0.08新元。

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