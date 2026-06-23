新航的“点心债”——它是什么？将如何影响投资者？

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基准规模的点心债发行量通常至少为10亿元人民币（约合1.901亿新元）

Maybank分析师表示，离岸人民币利率相对于新元和美元的融资成本更低，这可能使新航能够获得更便宜的长期融资。 图片来源：REUTERS

【新加坡】新加坡航空公司（SIA）计划发行五年期“点心债”，首次进入离岸人民币债券市场。此举使其加入了越来越多寻求利用中国较低借贷成本的全球发行人之列。

该航空公司表示， 发行所得款项 将用于购买飞机、补充营运资金和为现有债务再融资。华侨银行（OCBC）信贷分析师 Ezien Hoo 指出，此举正值新航在疫情期间积累的“超常”流动性结余开始恢复正常。

随着未来与飞机相关的资本支出增加，预计该航空公司将更频繁地出现在债务资本市场，为其机队扩张提供资金。

尽管新航尚未披露发行规模，但基准规模的点心债发行量通常至少为10亿元人民币（约合1.901亿新元），其规模足以支持重要的二级市场交易。预计该交易将在两天内完成定价，并在完成后于新加坡交易所公布。

《商业时报》探讨了什么是点心债，以及新航为何首次涉足该市场。

什么是点心债？

点心债是在中国大陆以外（主要在香港）发行的人民币计价债务工具。其名称源于香港著名的美食——份量小巧的点心。

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这类债券以离岸人民币（CNH）结算，允许外国公司以人民币筹集资金，而无需应对中国大陆更严格的国内金融法规。

它们不同于其他中国债券形式，例如“熊猫债”（外国实体在中国大陆境内发行的人民币计价票据）和“功夫债”（中国公司在境外发行的外币债券）。

这类债券以离岸人民币（CNH）结算，允许外国公司以人民币筹集资金，而无需应对中国大陆更严格的国内金融法规。

它们不同于其他中国债券形式，例如“熊猫债”（外国实体在中国大陆境内发行的人民币计价票据）和“功夫债”（中国公司在境外发行的外币债券）。

Morningstar亚洲股票研究总监 Lorraine Tan 表示：“点心债可能拥有更广泛的全球受众，因为国际投资者更容易投资。”她补充说，熊猫债只能通过“中国的特定渠道”进行投资。

信用评级机构 CSPI Ratings 指出，外国实体发行的点心债势头强劲，2025年发行量创下历史新高，2026年第一季度同比增长128.6%。

新航为何要发行点心债？

Morningstar的 Tan 解释说，新航之所以可能发行点心债，是因为人民币的借贷成本低于美元等主要西方货币。

尽管包括美联储在内的多家央行已将利率维持在3.5%至3.75%的高位，但中国央行一直将政策利率维持在3%的历史低位，以支持经济增长。

新航表示，认为当前市场状况“有利于”发行离岸人民币债券。Maybank分析师称，相对于新元和美元的融资成本，较低的离岸人民币利率可使该航空公司获得更便宜的长期融资。

Morningstar的 Tan 补充说，五年期人民币债券的收益率可能在2.8%左右，而美元债券的收益率则为5%。

她说：“我们预计，随着新航接收新飞机，其未来三年的资本支出将增加一倍以上，平均每年约为30亿新元。债务的增加在我们的预期之内。”

然而，华侨银行的 Hoo 预计，新航能立即节省的成本将是温和的。她说，由于该航空公司在本地新元信贷市场已是频繁且评级高的发行人，它在国内已经享有极具竞争力的融资成本。

这对新航和投资者意味着什么？

对新航而言，首次发行点心债为其打开了接触离岸人民币交易者这一新投资者群体的渠道，同时有可能获得具有吸引力的人民币融资成本。

Morningstar的 Tan 说：“我们认为这对股票投资者来说是一个中性事件。对于债券投资者而言，新航是高质量的发行人，参与其发行的点心债可能是分散风险的好方法。”

华侨银行的 Hoo 表示，随着公司信贷状况的改善，新航现有的新元和美元投资者也将受益。

她说：“在其他条件相同的情况下，拥有更广泛外部资金来源的公司更受青睐。如果融资市场状况变得不利，严重依赖单一融资市场可能导致融资脆弱性。”

CSPI 也曾表示，离岸人民币债券为机构买家提供了实现资产多元化、摆脱美元计价资产的机会。在人民币汇率企稳的情况下，若要寻求汇兑收益，这一点尤其具有吸引力。

新航的首次发行是一个更广泛趋势的一部分，即总部位于新加坡的企业发行人正利用人民币市场来获得类似的流动性优势。其他近期通过该货币融资的主要新元信贷发行人包括酒店业巨头 Shangri-La、CapitaLand Investment 和 CapitaLand China Trust。