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胜狮货柜称公司及Teo Siong Seng未收到美国司法部的任何法律传票

太平船务拒绝对旗下公司胜狮货柜的法律事务置评；胜狮货柜股价因价格共谋指控消息下跌13.6%

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Tay Peck Gek

Tay Peck Gek

Published Thu, May 21, 2026 · 11:07 PM
    • 胜狮货柜称，Teo Siong Seng未收到美国司法部的任何法律传票或其他法律文件。
    • 胜狮货柜称，Teo Siong Seng未收到美国司法部的任何法律传票或其他法律文件。 照片来源：《商业时报》资料照片

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    【新加坡讯】新加坡航运界资深人士Teo Siong Seng被美国司法部（DOJ）指控，与全球一些主要集装箱制造商的代表合谋操纵集装箱价格，导致与他关联的一家香港上市公司股价于周四（5月21日）暴跌。

    由Teo担任执行主席的胜狮货柜控股（Singamas Container Holdings）股价周四下跌13.6%至0.51港元，跌破其52周低点0.58港元。在美国司法部公开对这家集装箱制造商的指控一天后，该公司股票恢复交易。

    该公司周四在香港交易所发布公告称，公司和Teo本人均未收到美国司法部的任何法律传票或其他法律文件。Singamas是本案涉及的四家全球集装箱制造业产业群领导者之一。

    现年71岁的Teo Siong Seng（通常被称为SS Teo）可以说是新加坡企业界的领军人物之一。他同时也是集装箱航运公司太平船务（PIL）的执行主席、新加坡工商联合总会主席以及新加坡企业发展局的董事会成员。他尚未回复《商业时报》的邮件问询。

    太平船务回应

    持有Singamas 41.7%股份的太平船务（PIL）的一位发言人告诉《商业时报》：“任何同时在太平船务和Singamas任职的个人，都是以其各自的身份行事，并需遵守其所服务的公司董事会或管理层所适用的职责。”

    该发言人表示，由于此事涉及Singamas，太平船务“不便评论Singamas的内部或法律事务，也不便评论Mr SS Teo在Singamas的任职情况”。

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    他补充说，Singamas拥有自己的董事会，其中包括独立非执行董事，他们根据适用的治理要求负责监督Singamas的管理和运营。他指出：“太平船务不控制Singamas的董事会，也不管理Singamas的日常运营。”

    其他被控方

    除Singamas外，另外三家被控操纵价格的公司是中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（China International Marine Containers，简称CIMC）、新华昌集团集装箱公司（CXIC Group Containers）和上海寰宇物流装备有限公司（Shanghai Universal Logistics Equipment）。

    CIMC的股价周四收盘下跌10%，即1.13元人民币，报10.19元。这家中国公司在向交易所提交的监管文件中表示，该公司及其高管也未收到任何法律传票或其他法律文件。

    CIMC被指控的高管包括其首席执行官Mai Boliang、副总裁Huang Tianhua以及运营管理中心总经理Wan Yongbo。

    CXIC Group Containers被指控的是其首席执行官Zhang Yuqiang，而上海寰宇物流装备有限公司被点名的个人是总经理Li Qianmin。

    美国司法部称，第七名被控人是Singamas的市场总监Vick Ma。他于4月在法国应美国要求被捕，当时他正准备登机飞往香港。他目前正在等待被引渡至美国。

    Ma被指控与Teo及其他五人合谋，在2019年11月至至少2024年1月期间，串通操纵干货集装箱的价格。

    美国司法部于周二公布了这些共谋指控。该部门透露，其已在2025年10月对所有七名被告和四家公司提出指控。

    案值350亿美元：美国司法部代理助理部长发言

    美国司法部反垄断部门的代理助理部长Omeed Assefi在一次关于该被控卡特尔行为的新闻发布会上表示，此案涉及350亿美元的全球贸易，并在民生层面上影响了每一位美国人。

    据称，被告同意通过多种方式限制其海运集装箱的产量，例如限制每条集装箱生产线每天的班次数和工作小时数。他们还被指控使用视频监控来确保共谋者遵守产量配额。

    据称，四家共谋公司中任何一家若被发现产量超过其分配的份额，都将面临罚款。

    通过这一被指控的共谋行为，这些海运集装箱制造商据说在疫情期间利润实现了100倍的增长。

    违反反垄断法的个人将面临最高10年监禁和100万美元罚款的处罚；对于公司，最高罚款为1亿美元。

    但是，如果犯罪所得的两倍或受害者损失的两倍金额高于法定最高罚款，则罚款金额可能提高至这两个数额中的较高者。

    《商业时报》已联系美国司法部、新加坡警方和新加坡总检察署以获取更多详情。

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