新加坡Carro收购二手车平台CarPlace，进军澳大利亚市场

这笔交易标志着这家新加坡独角兽公司进入其在亚太地区的第八个市场

Carro联合创始人兼首席执行官Aaron Tan指出，澳大利亚是亚太地区“最大的二手车市场之一”。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】线上汽车交易平台Carro周四（6月18日）表示，已收购澳大利亚二手车平台CarPlace。

这家总部位于新加坡的公司未透露其在CarPlace的持股规模及交易金额，此举标志着该公司正式进入其在亚太地区的第八个市场。

CarPlace由Autoleague运营，Carro称其为“澳大利亚最大的汽车集团之一”。

该公司补充道，Autoleague“仍是CarPlace的战略股东，并作为战略投资者加入Carro”。

作为交易的一部分，Carro将“接管西澳大利亚州和昆士兰州的展厅”，并从维多利亚州开始推展批发业务。

Carro联合创始人兼首席执行官Aaron Tan此前曾表示，该公司正在澳大利亚收购一家“规模可观”的本土汽车企业；他当时表示，这笔交易预计将在2025年底前完成。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

他指出，澳大利亚是亚太地区“最大的二手车市场之一”，其“年均二手车销量稳定在230万辆”，并且电动汽车普及率“增长迅速”。

这位Carro联合创始人说，这一数字约等于东南亚市场的总销量。

“这里也是一个地域广阔、市场同质化程度高且电动汽车增长潜力巨大的市场——从我们的角度来看，这使得澳大利亚极具吸引力，”他告诉《商业时报》。

Tan还表示，许多新加坡和亚细安（ASEAN）的企业在澳大利亚表现出色，因为澳大利亚市场的“保护主义”色彩不浓，“就像许多中国电动汽车在那里做得很好并不断占据市场份额一样。”

Carro成立于2015年，在亚太地区拥有超过4500名员工。

2025年，公司扩大了产品线，在新加坡和马来西亚开始销售新车。

该公司表示，已从软银愿景基金和“数家主权基金”筹集了超过7亿新元的资金。

2025年9月，该公司在由Cool Japan Fund领投的一轮融资中筹集了6000万美元。

批发业务增长

Carro还期望发展其批发业务，成为“少数能够服务于日本-澳大利亚进口走廊的亚太地区参与者之一”。

“我们对自身强大的批发能力充满信心，”Tan说。他补充道，这得益于Carro在日本市场的布局，使其在引进热门的日本二手车和新车型方面处于“非常有利的地位”。

Derryn Wong补充报道