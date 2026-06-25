随着关税生效，SingPost预计初期寄往欧盟的低价值包裹量将大幅下降

目前，西班牙、德国和法国是新加坡企业寄送包裹的主要目的地国家

从7月起，欧盟将对寄往其成员国、价值不超过150欧元的货件按每个产品类别征收3欧元的过渡性关税。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] Singapore Post (SingPost) 预计，在7月1日3欧元（约4.40新元）的关税生效后，寄往欧盟的低价值包裹量将出现“大幅下降”，因为寄件人需要评估此举对其运输成本的影响。

SingPost国际事务与商务副总裁Lee Hon Chew表示，去年寄件人向美国寄送包裹时也遇到了类似情况，当时美国突然取消了对价值低于800美元包裹的免税政策。

在周四（6月25日）向媒体发布的简报中，他以商业敏感为由，拒绝透露当时的具体下降幅度。

他补充说，在寄件人接受了进口税之后，寄往美国的包裹量有所回升。

法规变更

从2026年7月起，欧盟将对其27个成员国、价值不超过150欧元的货件按每个产品类别征收3欧元的过渡性关税，并从2028年7月起适用正常关税。

这些变更旨在为国内零售商创造公平的竞争环境，并确保只有合规商品进入欧盟。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

然而，无论是寄送高价值礼物的个人，还是运送商业商品的大型电子商务商家，都将受到影响。

但价值低于45欧元的个人礼物仍然免征新的关税和消费税。

此外，预计从11月起，每件电子商务进口商品还将额外征收2欧元的海关处理费。

SingPost已经收到越来越多寄件人关于即将对欧盟征收统一费率关税的询问。

Lee补充道，目前，西班牙、德国和法国是新加坡企业寄送包裹的主要目的地国家。

2025年，有近59亿件低价值物品在未缴纳关税的情况下，从第三国直接运往欧盟。

该数据来自欧盟税务与海关同盟总司，该机构负责在整个欧盟范围内设计、管理和执行统一的税收和海关政策。

双轨解决方案

SingPost将为客户提供商业完税后交货（DDP）和邮政未完税交货（DDU）两种解决方案。

主要区别在于，第一种方案由寄件人支付关税，而第二种方案则由收件人在收货时支付税款。

使用SingPost商业完税后交货方案的客户需要拥有该公司的企业账户。SingPost将代表企业客户处理必要的关税、目的地增值税和行政费用。

该方案将通过与欧洲跨境电商和邮件解决方案提供商Asendia合作来实现。

寄送未完税包裹的客户可以使用邮局的标准邮政服务或SingPost的网络门户ezy2ship。

2025年，SingPost曾为零售客户创建了一项针对美国的服务，旨在直接应对美国取消价值不超过800美元进口商品免税政策的举措。