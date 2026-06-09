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新邮政推出价值3000万新元的分拣机，旨在提升包裹处理能力

新系统将使中小型包裹的日处理能力从10万件增至30万件

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Tay Peck Gek

Tay Peck Gek

Published Tue, Jun 9, 2026 · 01:00 PM
    • 数码发展及新闻部长 Josephine Teo（最右）出席设施启动仪式。陪同的有SingPost首席执行官 Mark Chong（左）和主席 Teo Swee Lian（部分被遮挡）。
    • 数码发展及新闻部长 Josephine Teo（最右）出席设施启动仪式。陪同的有SingPost首席执行官 Mark Chong（左）和主席 Teo Swee Lian（部分被遮挡）。
    • 数码发展及新闻部长 Josephine Teo（最右）出席设施启动仪式。陪同的有SingPost首席执行官 Mark Chong（左）和主席 Teo Swee Lian（部分被遮挡）。 图片来源：联合早报
    • 数码发展及新闻部长 Josephine Teo（最右）出席设施启动仪式。陪同的有SingPost首席执行官 Mark Chong（左）和主席 Teo Swee Lian（部分被遮挡）。 图片来源：联合早报

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】 新加坡邮政 （SingPost）为其位于淡滨尼的区域电子商务物流枢纽，推出了价值3000万新元的自动化包裹分拣设施，这被视为一项重要的竞争优势。

    该设施包含两台全新的自动化机器——一台3D分拣机和一台智能柔性分拣机，并于周二（6月9日）由新加坡数码发展及新闻部长 Josephine Teo 主持启动仪式。

    这项投资是 SingPost 在五月中旬公布的战略重点的一部分，该战略旨在加强核心基本面、建立可扩展的能力并抓住机遇。

    新系统将使其处理中小型包裹的能力从每天10万件提升至30万件。

    结合其现有的大型包裹处理能力，该区域电子商务物流枢纽的每日总处理量可达40万件包裹。

    此举将 SingPost 所有的分拣设施集中于淡滨尼一处。此前，较小的物品在位于巴耶利峇（Paya Lebar）的新邮政中心处理，而较大的包裹则在该区域电子商务物流枢纽处理。

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    因此，在其整个递送网络中实现单一、简化的包裹流程，有助于这家国家邮政和物流服务商提高效率、降低运营成本。

    SingPost首席执行官 Mark Chong 表示：「这个集中化的自动化包裹枢纽开启了一种改进的运营模式，使我们能够迈向一个可根据市场需求扩展的高度灵活的网络。这些措施将成为杠杆，帮助我们将服务成本降低超过10%。」

    部长 Teo 在致辞中表示，政府认可 SingPost 所扮演的角色，并将继续与该集团密切合作，以确保邮政服务在长期内是普惠的且具备财务可持续性。

    与此同时，在成功试行后，这家邮政和物流公司将于九月前在全岛范围内推出其SingPost@MyBlock服务，为居民提供更多便利。

    居民无需前往邮局或路边邮筒，便可直接将信件和小包裹投递到其建屋发展局（Housing & Development Board）组屋或住宅楼下的指定信箱处。

    截至周二午间休市，SingPost股价上涨0.01新元或3.2%，至0.32新元。

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