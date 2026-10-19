淡马锡董事Lee Theng Kiat加入新航董事会
Carlsberg董事长Henrik Poulsen也加入董事会
- Lee Theng Kiat和Poulsen将担任独立非执行董事。 REUTERS
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】现年73岁的Temasek International前首席执行官、淡马锡控股（Temasek Holdings）现任董事Lee Theng Kiat，已加入新加坡航空公司（Singapore Airlines，简称新航）的董事会。与他一同加入的还有59岁的Carlsberg董事长Henrik Poulsen。
新航在周一（10月19日）表示，两人都将担任独立非执行董事。
Lee Theng Kiat并非新航最大股东淡马锡的提名人，他将加入董事会的执行委员会及安全与风险委员会。Poulsen将于2027年2月15日加入安全与风险委员会。
Lee Theng Kiat目前担任新加坡电信（Singtel）和Singapore Energy Interconnections的主席，同时也是Temasek Capital China Holdings的董事会成员。
他曾任职于新报业媒体信托（SPH Media Trust）的董事会，并曾担任Temasek International的主席兼总裁，以及新科电信媒体（ST Telemedia）的总裁兼首席执行官。
Poulsen曾担任Novo Nordisk的副董事长、Orsted的首席执行官兼总裁，以及TDC的首席执行官。
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