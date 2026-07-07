Uber首席执行官Dara Khosrowshahi卸任Grab董事会职务
此次变动并未影响Uber在Grab的经济利益
- Dara Khosrowshahi卸任董事会职务，与此同时Grab正继续努力完成对foodpanda台湾业务的拟议收购。 图片来源：路透社
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[新加坡] 纳斯达克上市科技公司Grab于周一（7月6日）宣布，Uber首席执行官Dara Khosrowshahi已卸任其董事会职务，该决定立即生效。
Khosrowshahi于2018年加入董事会，当时Uber将东南亚业务出售给Grab。在Grab上市后，他继续担任董事会成员。
Grab指出，他卸任董事会职务之际，公司正继续努力完成对foodpanda台湾业务的拟议收购。
Grab集团首席执行官兼联合创始人Anthony Tan表示：“他在构建全球技术平台方面的见解，对Grab的成长而言非常宝贵。”
该公司表示，此次董事会变动并未影响Uber在Grab的经济利益。变动之后，Grab董事会现有六名董事，其中四名为独立董事。
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