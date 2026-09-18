大华继显因航空燃油价格飙升，将新加坡航空公司评级下调至“卖出”

该券商对印度航空的增资请求也“基本持中立态度”

截至周二，航空燃油价格已升至每桶190美元，接近四月份每桶200美元的高点，较六月底每桶120美元的价格高出约58%。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】中东紧张局势于周一（9月14日）再度升级，导致航空燃油价格上涨，大华继显 (UOB Kay Hian) 随即将新加坡航空公司 (SIA) 的评级下调至“卖出”。

周一，由伊朗支持的胡塞武装发动的无人机袭击，摧毁了沙特阿拉伯一条绕过已关闭的霍尔木兹海峡的关键输油管道，与此同时，海湾阿拉伯国家与伊朗之间原定的会谈也被推迟。

上周五，布伦特原油和美国原油价格分别约为每桶105美元和101美元。截至周二，航空燃油价格已升至每桶190美元，接近四月份每桶200美元的高点，较六月底每桶120美元的价格高出约58%。

为此，大华继显将新航2027财年和2028财年的盈利预测分别下调21%至8.31亿新元，以及下调5%至9.61亿新元。该股的目标价也从之前的6.71新元下调至6.16新元。

该券商也下调了新航2027财年第二季度的净利润指引，从之前的2.4亿新元至4.6亿新元之间，下调至2.3亿新元至3.7亿新元之间。

分析师 Roy Chen 表示：“虽然新航在2027财年剩余时间里40%至50%的燃油对冲仓位，能为其提供相较于区域同行的部分保护，但其盈利前景仍然面临燃油价格进一步波动的风险。”

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“短期内航空燃油价格可能将维持高位，持续对新航的盈利能力构成压力。”

印度航空因素

大华继显表示，鉴于印度航空的地理位置更靠近受冲突影响的地区，这家由新航持股25.1%的公司，可能会因航空燃油价格上涨及相关的运营中断而面临更大风险。

这家印度国家航空公司一直饱受各种不利因素的冲击，包括燃油价格上涨、巴基斯坦的空域限制以及去年171号航班的坠机事件，这些都对新航的盈利能力造成了压力。

据路透社报道，印度航空目前正向其所有者寻求约15亿美元的股权注资，其中新航预计被要求提供约3.75亿美元。

路透社九月份也曾援引消息人士称，新航预计在批准向印度航空注资前，会寻求对管理层更大的影响力以及更强的治理权。

大华继显表示，在权衡了印度市场的上行机遇与这家印度航空公司扭亏为盈时间表的不确定性之后，其对印度航空的股权增资请求“基本持中立态度”。

该券商补充道，其对新航的更新预测中已计入近4亿新元的燃油对冲收益，以及来自印度航空约2.5亿新元的净亏损贡献。

该券商表示：“我们看好新航强劲的运营往绩和健康的资产负债表，但认为其缺乏短期催化剂。”并建议投资者等待“更好的入场点”。