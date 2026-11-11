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「我们会研究，看有何可行方案」：新航首席执行官谈新商务舱座椅颜色

新座椅的功能性改进获得评测者认可，但灰黄配色引来不满

Tay Peck Gek

Tay Peck Gek

Published Wed, Nov 11, 2026 · 08:05 PM
    • 新航新款商务舱座椅采用矿物灰搭配冷黄色调，并饰以美国国家航空航天局（Nasa）“朱诺号”（Juno）太空任务为灵感的图案，但这一设计并未获得多数人青睐。
    • 新航新款商务舱座椅采用矿物灰搭配冷黄色调，并饰以美国国家航空航天局（Nasa）“朱诺号”（Juno）太空任务为灵感的图案，但这一设计并未获得多数人青睐。 照片：新加坡航空公司

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡航空公司（ SIA ）首席执行官 Goh Choon Phong 表示，公司并未排除更改其近期发布的商务舱座椅颜色的可能性。

    这位掌舵人是在周三（11月11日）举行的新航集团员工大会上发表上述言论的。他当时注意到，外界对新款长途航线商务舱座椅的颜色存在负面反馈。

    Goh Choon Phong 说：「我们会研究，看有何可行方案。但我真心认为，一旦乘客开始搭乘并体验到它的空间感、隐私性和便利性，他们会喜欢上它的。」

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    Singapore Airlines

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