UI Boustead 房地产投资信托与 Boustead 子公司将共同投资价值1.04亿新元的实里达航空设施

该房地产投资信托可能在资产获得临时入伙准证后进行全面收购

【新加坡】 UI Boustead 房地产投资信托 （简称Reit）与 Boustead Singapore 正在共同投资位于实里达航空园的一个“建后即租”（build-to-suit）航空设施开发项目，项目价值约1.04亿新元。

这家在新加坡上市的房地产投资信托的管理人于周五（5月22日）在一份公告中宣布，该设施将完全出租给“一家全球领先的航空航天公司”，租期约为22.5年，并设有内置的租金上涨机制。

UI Boustead Reit 持有该开发项目51%的权益。Boustead Singapore 的一家子公司持有剩余的49%权益，该Reit将有权在项目获得临时入伙准证后选择收购这部分权益。

该设施将坐落于实里达航空园，占地322,800平方英尺；其预计总建筑面积约为252,100平方英尺。从 JTC Corporation 获得的土地租约将持续至2050年。

包括费用及相关开支在内，UI Boustead Reit 在该项目中的有效投资价值估计为5390万新元；所需的资本承诺约为1790万新元。

管理人表示，由于项目成本将在开发期间分阶段投入，它将通过内部资金、现有债务融资或两者结合的方式为该项目提供资金。

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管理人表示，按备考基准计算，在开发完成后，通过外部借款融资将使该Reit的总杠杆率从37.9%上升至39.7%。

UI Boustead Reit 在该开发项目中的51%权益，相当于其存置资产的2.8%。

管理人表示，该项目的估计成本收益率为8.6%，高于其新加坡投资组合预计在2027年达到的7.4%净房地产收入收益率。

该Reit管理人的首席执行官（CEO）Tan Shu Lin指出，这是UI Boustead Reit自三月份在新加坡交易所上市以来的第二笔共同投资。

她说道：“这凸显了 UI Boustead Reit 独特的差异化增长战略，即通过与我们的保荐人开展合伙业务来抓住共同投资机会，从而使该Reit能够在开发阶段进行投资，在风险可控的基础上为单位持有人提升价值增值。”

Boustead Projects 将负责该设施的工程、采购和施工管理合同。

在另一份公告中，Boustead Singapore 表示，这笔共同投资使该集团自2027财年（FY2027）开始以来获得的新合同总价值达到约4.61亿新元。

在周五消息公布前，UI Boustead Reit 的单位价格收盘上涨0.01新元或0.65%，报0.78新元。