The Business Times
business-time-50

UI Boustead 房地产投资信托与 Boustead 子公司将共同投资价值1.04亿新元的实里达航空设施

该房地产投资信托可能在资产获得临时入伙准证后进行全面收购

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Evan See

Evan See

Published Sat, May 23, 2026 · 12:16 AM
    • 该设施将坐落于实里达航空园，占地322,800平方英尺。
    • 该设施将坐落于实里达航空园，占地322,800平方英尺。 照片来源：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】 UI Boustead 房地产投资信托 （简称Reit）与 Boustead Singapore 正在共同投资位于实里达航空园的一个“建后即租”（build-to-suit）航空设施开发项目，项目价值约1.04亿新元。

    这家在新加坡上市的房地产投资信托的管理人于周五（5月22日）在一份公告中宣布，该设施将完全出租给“一家全球领先的航空航天公司”，租期约为22.5年，并设有内置的租金上涨机制。

    UI Boustead Reit 持有该开发项目51%的权益。Boustead Singapore 的一家子公司持有剩余的49%权益，该Reit将有权在项目获得临时入伙准证后选择收购这部分权益。

    该设施将坐落于实里达航空园，占地322,800平方英尺；其预计总建筑面积约为252,100平方英尺。从 JTC Corporation 获得的土地租约将持续至2050年。

    包括费用及相关开支在内，UI Boustead Reit 在该项目中的有效投资价值估计为5390万新元；所需的资本承诺约为1790万新元。

    管理人表示，由于项目成本将在开发期间分阶段投入，它将通过内部资金、现有债务融资或两者结合的方式为该项目提供资金。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    管理人表示，按备考基准计算，在开发完成后，通过外部借款融资将使该Reit的总杠杆率从37.9%上升至39.7%。

    UI Boustead Reit 在该开发项目中的51%权益，相当于其存置资产的2.8%。

    管理人表示，该项目的估计成本收益率为8.6%，高于其新加坡投资组合预计在2027年达到的7.4%净房地产收入收益率。

    该Reit管理人的首席执行官（CEO）Tan Shu Lin指出，这是UI Boustead Reit自三月份在新加坡交易所上市以来的第二笔共同投资。

    她说道：“这凸显了 UI Boustead Reit 独特的差异化增长战略，即通过与我们的保荐人开展合伙业务来抓住共同投资机会，从而使该Reit能够在开发阶段进行投资，在风险可控的基础上为单位持有人提升价值增值。”

    Boustead Projects 将负责该设施的工程、采购和施工管理合同。

    在另一份公告中，Boustead Singapore 表示，这笔共同投资使该集团自2027财年（FY2027）开始以来获得的新合同总价值达到约4.61亿新元。

    在周五消息公布前，UI Boustead Reit 的单位价格收盘上涨0.01新元或0.65%，报0.78新元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    boustead singaporeUI Boustead Reit

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Errant investment advice on CPF Life and ILPs could compromise retirement adequacy in the long run.

    The retirement advice that worries me the most

    Visitors in the Nanjing East Road retail area in Shanghai, China, on May 1.

    China’s regional slowdown: Painful but necessary?

    Piyush Gupta, chairman of SMU, Keppel and Mandai Wildlife Group, said: "We have to position the parks to serve our advocacy purpose, to serve an entertainment purpose, to continue to be what Singaporeans want.”

    Not retirement, but a rewiring and fresh perspectives post-DBS, says Piyush Gupta

    Vietnam's market surveillance units under the trade ministry will intensify checks on counterfeit goods, with a focus on industrial property rights and trademark infringement.

    Hanoi orders 20% surge in IP enforcement cases in May after US warning

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More