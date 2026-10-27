UI Boustead房产信托公布首次每单位派息为0.0371新元，略高于IPO预测

尽管其净房地产收入较预测低1.8%

[新加坡] UI Boustead 房地产投资信托 (UI Boustead Reit) 周二（10月27日）公布了其上市后的首份财务业绩。其每单位派息为0.0371新元，比其招股说明书中预测的0.0368新元高出约0.8%。

该可派发收入涵盖2025年7月3日至2026年9月30日期间。尽管该房地产投资信托 (Reit) 的净房地产收入为5450万新元，较预测的5550万新元低1.8%，但仍取得了这一业绩。

该房产信托的管理人在一份晚间交易所文件中表示，根据9月30日每单位0.81新元的收盘价计算，其年化派息收益率为8.3%。

首次派息将在11月4日的股权登记日之后，于2026年12月7日支付给单位持有人。

该房产信托管理人的首席执行官 Tan Shu Lin 在一份新闻稿中指出，“尽管在此期间面临着显著的宏观经济逆风以及外汇和利率的波动，但我们仍取得了这份可靠的首份业绩”。

她还指出了集团多元化投资组合的韧性以及房产信托管理人积极的资本管理措施。

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她表示：“我们通过与保荐人建立合伙业务，在新加坡和日本开展了两个合作开发项目，执行了我们的差异化投资策略，这使我们能够在风险可控的基础上实现更高的回报。”

“在各自物业竣工后购买其剩余权益的期权，为 UI Boustead 房产信托提供了一个高度清晰的收购渠道，这进一步为未来的增长奠定了基础。”

入住率低于预期

该房产信托将其在此期间录得的5450万新元净房地产收入低于预测归因于入住率低于预期以及日元对新元走弱。

在7月27日发布的业务更新报告中，该房产信托在3月12日至6月30日期间的净房地产收入据报为2920万新元，较其IPO预测低约4.3%。

新闻稿称，截至9月30日，其投资组合的承诺入住率为97.3%，其中日本投资组合为100%，新加坡投资组合为95.8%。由于物流领域的入住率下降，整体入住率环比下降1.2个百分点。

在2027财年第二季度，新加坡投资组合实现了5.1%的正租金调升率，其中物流领域的租金调升更为强劲，约为9.2%。

与此同时，其日本投资组合的承诺入住率保持在100%，在2027财年第二季度续签了约13,000平方英尺的租约，租金水平保持不变。

截至9月30日，其新加坡投资组合的加权平均租赁期限为5年，而日本投资组合为7.3年，且未来两个财年内到期的租约极少。

截至2026年9月，UI Boustead 房产信托约64.6%的租户来自高科技、增值和创新领域。

由于位于 84 Boon Keng Road 的高规格工业物业已于6月开始进行资产增值计划工程，新加坡投资组合的承诺入住率数据不包括该物业。

目前正在进行工程，将该物业从单一租户建筑改造并重新定位为多租户建筑，预计成本为260万新元。

新闻稿称，这些工程提供了再租赁的上行空间，因为该单一租赁物业的租金水平远低于附近地区多租户物业的当前市场租金。

在预计年底完工之前，约五分之二的净可出租面积已被预租。

展望

该房产信托的管理人表示，在新加坡，物流、高规格工业和一般工业领域的供需动态保持良好，有利于整体表现保持稳定。

该管理人指出，虽然宏观经济的不确定性可能会限制商业空间的需求并对租金增长构成压力，但中期内有限的新增供应预计将能控制空置风险。

该管理人补充道，在日本，得益于强韧的国内需求、持续的工资增长以及在劳动力市场紧张背景下的持续企业投资，该房产信托位于大大阪地区的物流物业和东京的商业空间的需求依然坚挺。

UI Boustead 房产信托的投资组合目前包含23处已竣工物业——21处位于新加坡，两处位于日本——总建筑面积约590万平方英尺，投资组合总价值约19亿新元。

在公告发布前，其单位周二收盘持平于0.78新元。