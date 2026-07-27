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UI Boustead Reit公布净房地产收入为2920万新元，较首次公开售股预测低4.3%

截至6月30日，投资组合承诺出租率为98.1%

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Deon Loke

Deon Loke

Published Mon, Jul 27, 2026 · 07:34 PM
    • UI Boustead Reit投资组合中的一处房产。该房地产投资信托于3月12日在新加坡交易所主板首次挂牌交易。
    • UI Boustead Reit投资组合中的一处房产。该房地产投资信托于3月12日在新加坡交易所主板首次挂牌交易。 图片来源：UI BOUSTEAD REIT

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    【新加坡】 UI Boustead Reit 公布了其自新加坡交易所主板上市以来的首份财务业绩，报告期（3月12日至6月30日）的净房地产收入（NPI）为2920万新元。

    该房地产投资信托（Reit）的管理人周一（7月27日）表示，这一业绩较同期的首次公开售股（IPO）预测低了约4.3%。

    管理人补充说，这主要是由于日元兑新元走弱，以及该信托投资组合中位于日本的物流设施UIB Konan二期一个空置单位的租约延迟生效所致。

    同期，合资企业应占业绩为330万新元，较预测高出30.3%。这主要归功于Razer SEA HQ和6 Tampines Industrial Avenue 5的较好表现。

    管理人首席执行官Tan Shu Lin指出，该信托已巩固了其三处具有增值潜力物业的承诺出租率。

    她说：“我们也执行了多管齐下的外延式增长战略，其中的一个关键差异化优势是发起人的一体化房地产管理平台。”

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    “这使得UI Boustead Reit能够在风险可控的基础上，在新加坡和日本获得回报率更高的共同开发机会。”

    截至6月30日，投资组合承诺出租率为98.1%，高于2025年9月30日的89.4%。

    出租率的提升，主要得益于三项资产取得的显著租赁进展：位于新加坡的26 Tai Seng Street，以及位于日本的UIB Konan二期和Toyo MK Fuso Building。

    截至6月30日，其新加坡投资组合的承诺出租率为97%，期内租金复归率为正2.6%。

    截至6月30日，其日本投资组合的承诺出租率达到100%，较2025年9月30日的76.7%有所改善。

    投资组合的加权平均租赁期限（WALE）维持在5.4年的较长水平。

    展望未来，该信托管理人警告称，旷日持久的中东冲突已导致显著的全球经济和通胀压力，加剧了外汇和利率的波动。

    于3月12日首次挂牌交易的UI Boustead Reit，是今年首个在主板上市的房地产投资信托。

    根据咨询公司德勤（Deloitte）的数据，此次IPO是在2025年强劲的发行势头之后进行的，当年筹资总额约20亿美元。相比之下，新加坡在2024年和2023年的IPO筹资额分别仅为3400万美元和3500万美元。

    在业绩公布前，UI Boustead Reit的单位价格周一收盘报0.84新元，上涨0.005新元，涨幅为0.6%。

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