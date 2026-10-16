英国监管机构提议加强对Microsoft软件的审查
该机构表示，将于明年2月前决定是否将该公司指定为具有“战略市场地位”。
Sudeshna Dhar
- Microsoft表示，它“不认同（竞争与市场管理局）在其关于商业软件解决方案的拟议决定中所持的观点”。 图片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[伦敦] 英国反垄断监管机构表示，Microsoft对商业软件的控制正使客户更难更换供应商，因此该机构提议对这家科技巨头进行更严格的监管。
竞争与市场管理局 (CMA) 表示，将于明年2月前决定是否将该公司指定为具有“战略市场地位”，这将赋予该机构权力，可对包括云授权、人工智能生产力工具和安全软件在内的领域进行干预。
该监管机构在周五（10月16日）表示：“Microsoft在商业软件领域的优势，源于客户在更换供应商时面临的障碍，这限制了他们的选择，并削弱了其他软件开发商形成的制约。”
此项决定加剧了Microsoft在英国面临的日益增多的监管挑战。三年前，Microsoft曾因以690亿美元收购游戏发行商Activision Blizzard一案与CMA有过一次激烈的监管交锋。
CMA还在另外调查，Microsoft是否在将其Copilot AI产品加入软件包后，误导客户为其软件订阅支付更多费用。
Microsoft公司表示，“不认同CMA在其关于商业软件解决方案的拟议决定中所持的观点”。
“我们所有的产品——包括Copilot——都是开放且可互操作的，让客户能够将它们与竞争对手的服务一同使用。”
出于对Microsoft在商业软件（包括生产力软件、操作系统和数据库管理）领域主导地位的担忧，CMA于2026年早些时候启动了这项调查。
CMA表示，这些商业软件包括Word、Outlook和Copilot，在英国每月约有2000万用户。
该机构正在审查“Microsoft捆绑和集成其安全产品的方式是否限制了客户的选择”。
该监管机构将进一步调查，探讨是否可能就软件捆绑问题进行干预，并为客户提供更多选择，包括选择Microsoft Copilot的竞争对手AI提供商。彭博社
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