Ultragreen.ai任命两名新独立董事；Hsieh Fu Hua卸任独立董事

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【新加坡】为配合下一阶段的发展，Ultragreen.ai于周五（10月2日）宣布了一系列董事会变动。

首席独立董事Hsieh Fu Hua已于同日卸任，以便将更多时间投入到其他事务中。他已于今年八月出任凯德投资 (CapitaLand Investment) 的副主席以及全国工资理事会的主席。

现任独立董事Nicky Tan将被任命为首席独立董事，接替其职位。

Tan将继续担任提名委员会主席，并同时担任审计与风险委员会以及薪酬委员会的成员。

Ultragreen.ai主席Kwa Chong Seng代表董事会和管理层，对Hsieh在任职于这家生物科技公司期间所带来的“指导、见解和承诺”表示感谢。

Ultragreen.ai还任命Sonia Gan Shiying和Keoy Soo Earn为独立董事。现年41岁的Gan目前是Vertex Ventures的投资总监，在投资管理和企业融资领域拥有18年的经验。

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现年57岁的Keoy曾就职于咨询公司Deloitte，并担任过其私募股权业务负责人。

在Hsieh卸任及新董事上任后，董事会目前由七名董事组成，其中五名为独立董事。

Kwa表示：“董事会将与（首席执行官）Ravi (Sajwan)及管理层密切合作，以推进公司的长期战略。”

周五，Ultragreen.ai的股价下跌0.9%，即0.005美元，收于0.565美元。