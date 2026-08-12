受销售增长带动 UltraGreen.ai上半年净利增长53%至3920万美元

同期每股收益为0.0356美元

首席执行官兼执行董事 Ravinder Sajwan 表示，UltraGreen.ai 仍“有信心在2026财年实现双位数增长”。 照片：ULTRAGREEN.AI

【新加坡】研发荧光引导手术技术并供应吲哚菁绿（ICG）染料的UltraGreen.ai公司公布，截至2026年6月30日的六个月，其净利润同比增长53%，从去年同期的2570万美元增至3920万美元。

这家主板上市公司周三（8月12日）在提交给交易所的文件中表示，业绩增长主要得益于其ICG医药产品销售更为强劲。

公司上半年营收同比增长24%，从去年同期的7010万美元增至8720万美元。

若按持续经营业务计算，即不包括已剥离的UltraLinQ云端医疗影像存档与通讯系统业务，营收则同比增长30.8%，从之前的6670万美元增至8720万美元。

根据公司在2025年底进行拆股和首次公开售股后扩大的股本计算，上半年的每股收益（EPS）为0.0356美元。

董事会宣布派发每普通股0.01美元的中期免税现金股息，将于9月4日支付。去年同期未派发股息。

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为了提供可比基础，去年同期的每股收益0.0233美元是根据IPO后的已发行股数，按备考基准计算得出的。

在2026财年上半年，ICG及相关医药产品的销售额增长29.6%至8640万美元，而去年同期为6670万美元。这主要得益于每瓶ICG的平均售价提高，尤其是在美国市场。

销售增长也得益于在美洲以及欧洲、中东和非洲地区售出的小瓶（vial）数量增加，销量分别增长了4%和25%。

该集团全球每瓶ICG的平均价格同比上涨了18%。

其毛利率从去年同期的84.7%提高至86.6%。公司将此归因于美国市场每瓶平均售价的提高，该市场的价格高于世界其他地区。

行政费用增长92%至2410万美元，主要原因是员工人数增加导致员工成本上升630万美元，专业服务费增加250万美元，以及非现金员工股票期权费用增加150万美元。

专业服务费增加的原因包括，在收到新加坡金融管理局 (金管局) 的一次性补助金后，将先前计入权益的160万美元IPO股票发行费用进行了重分类。

其他收入从之前的约10万美元增至420万美元，主要得益于250万美元的利息收入增加，以及收到来自新加坡金融管理局 (金管局) 的160万美元IPO上市补助金。

其他支出从之前的850万美元降至约50万美元。这主要是因为自2026年1月1日起，集团所有子公司均采用美元作为报告货币，从而大幅减少了外汇亏损。

UltraGreen.ai表示，预计全年营收将在1.75亿美元至1.85亿美元之间，并预测下半年营收将高于上半年。

公司指出，业务的利好因素包括：ICG在荧光引导手术中的临床应用日益深化、循证基础不断扩大，以及其 Verdye产品获得的监管批准现已覆盖41个国家，多于2024年底的35个国家。

UltraGreen.ai首席执行官兼执行董事 Ravinder Sajwan 表示，上半年的强劲表现反映了ICG销量的持续增长，以及去年在美国实施的定价措施所带来的全部效益。

他补充道：“我们带着强劲的势头进入下半年，并有信心在2026财年实现营收和基本净利的双位数增长。”

他还表示，公司已做好充分准备，将通过开拓新市场、扩大其支持的手术范围，以及在近期推动其量化软件获得监管批准来维持增长。

UltraGreen.ai 的股价周三收盘上涨5.6%，即0.07美元，报1.33美元。