半导体与航空销售增长，UMS Integration第三季度利润翻倍至2110万新元

营收同比增长61%至9540万新元，创三年来季度新高

受益于半导体和航空航天业的持续需求，UMS Integration的销售表现强劲。 图片来源：UMS INTEGRATION

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【新加坡】精密工程公司UMS Integration周二（11月10日）报告，截至9月30日的第三季度，其净利润同比增长一倍，达到2110万新元。

该集团指出，这得益于其创下过去三个财年新高的季度营收，营收飙升61%，达到9540万新元。

这抵消了各项开支的增长，其中包括原材料和分包商费用增加5%至4770万新元，以及员工福利开支猛增51%至1190万新元。

每股盈利从去年同期的0.0118新元增至0.0237新元。公司已宣布派发每股0.01新元的中期股息，并将于12月18日支付。

主板上市公司UMS在一份交易所文件中表示，其业绩改善得益于核心业务领域——半导体和航空航天业的增长，这归功于由人工智能驱动的“芯片‘超级周期’”和全球持续的航空业繁荣。

第三季度，半导体部门的营收同比增长65%，这主要受到半导体集成系统和零部件分部强劲销售的推动。

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这两个分部的销售额分别增长了32%至2730万新元，和87%至5580万新元。

与此同时，航空航天部门的营收在第三季度增长了55%。

UMS表示，所有地理区域的业绩都“强劲得多”，所有主要市场均实现两位数增长。其中，马来西亚市场表现突出，随着一个新主要客户的产量增加，其销售额增长了209%。

UMS首席执行官Andy Luong指出，集团在2026财年前九个月的销售额达到2.519亿新元，已经超过了2025财年全年的2.511亿新元。

他补充道：“我们5450万新元的净可归属利润，比2025财年全年4160万新元的净可归属利润高出31%。”

“今年前九个月的出色表现，增强了我们的信念，即这对集团来说又将是创纪录的一年。”

UMS预测近期前景乐观，这基于航空业的持续增长，以及随着“全球半导体巨头继续加速生产以满足激增的人工智能需求”，市场需求将持续强劲。

在业绩公布前，UMS股价于周二收盘时上涨3.6%（即0.06新元），报1.75新元。