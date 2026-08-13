UMS Integration第二季度利润增长89%，受益于人工智能“超级周期”及航空业繁荣

各市场营收均实现增长，宣布派发每股0.01新元的第二次中期股息

截至6月30日的上半年，与去年同期相比，UMS的净利润增长了66%，达到3340万新元。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

[新加坡] 半导体公司 UMS Integration (UMS) 公布，在截至2026年6月30日的2026财年第二季度，其净利润猛增89%，达到1940万新元。该季度营收增长29%，至8710万新元。

UMS首席执行官Andy Luong在评论业绩时表示：“在全球强劲的人工智能‘超级周期’和航空业持续繁荣的推动下，本集团在2026年第二季度表现出色，半导体和航空航天两大核心业务均取得了卓越的业绩。”

截至6月30日的上半年，该集团净利润同比增长66%，达到3340万新元。

UMS在周四（8月13日）向交易所提交的文件中报告，同期营收增长25%至1.565亿新元。 每股收益则从去年同期的0.0283新元增至0.0376新元。

该集团宣布派发每股0.01新元的第二次中期股息，使得上半年的总股息达到每股0.02新元。

这家在主板上市的精密部件制造商将业绩增长归因于其两大核心业务——半导体和航空航天部门的销售额和利润双双提高。

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与去年同期相比，今年前六个月半导体部门的营收增长了25%，达到1.345亿新元；航空航天部门的销售额则增长了37%，达到1580万新元。

在截至2026年6月30日的季度中，与去年同期相比，利润增长了90%至1980万新元，营收增长了29%至8710万新元，增长原因大致相同。

从地理区域来看，UMS的大部分市场营收均实现增长，其中新加坡市场增长18%至9270万新元，马来西亚市场增长50%至2600万新元，韩国市场则大幅增长317%至990万新元。

前景展望乐观

UMS预计未来业绩将进一步提升。Luong表示：“我们对持续的强劲增长持乐观态度……因为我们目前的业绩水平尚未完全反映出我们正在建立并通过客户认证的几项新增制造业产业群服务的全部贡献。”

他补充道：“我们的主要客户也对未来几年的设备需求给出了强劲的预测。”

公司的主要客户预测需求将保持“强劲”，预计2026年和2027年将实现同比增长。其中一位主要客户表示，由于人工智能正推动前所未有的计算需求和长期增长，半导体行业正经历有史以来最强劲的时期。

在航空航天领域，尽管存在中东危机，但航空旅行需求依然强劲，主要飞机制造商Airbus和Boeing的订单持续积压。

Luong说：“凭借我们稳健的财务状况以及在马来西亚和越南的新生产设施，我们已做好充分准备，以支持客户的增长。这种增长是由与人工智能基础设施相关的尖端晶圆代工逻辑、存储器和先进封装技术的需求所推动的。”

该公司股价周四收盘上涨5.1%，即0.13新元，报2.70新元。