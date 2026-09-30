UMS宣布马来西亚配售计划 股价上涨7.2%

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公司计划以每股8.50令吉的价格配售5290万股新股

Citi已开始覆盖该股，给予“买入”评级，目标价为3.43新元。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】— UMS Integration宣布计划仅在马来西亚进行股票配售，为在马来西亚、新加坡和越南的新项目提供资金，投资者对此反应良好，推动其股价在周三（9月30日）上涨至一个月来的高点。

周三早盘交易中，该股一度上涨高达7.2%，即0.18新元，触及2.82新元。

此前一天，UMS宣布将在马来西亚以每股8.50令吉的价格配售5290万股新股，募集资金总额最高可达4.5亿令吉（约合1.103亿美元）。

这家半导体制造商主要在新加坡交易所上市，并在马来西亚交易所主板二次上市。

配售价格约合2.66新元，最高募集总额约为1.408亿新元。此次募集的资金约占UMS当前23亿新元市值的6%。

2.66新元的配售价，相较于上一个完整交易日（周一）在新加坡所有交易的成交量加权平均价2.666新元，有约0.2%的折让。而相较于该公司在马来西亚股价的成交量加权平均价8.595令吉，则有约1.1%的折让。

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缓解人力短缺

约四分之三的配售所得将用于资助槟城的项目，其余部分将用于资助越南和新加坡的项目。

UMS表示，此次募集的资金将用于扩大公司的区域性制造业产业群的能力，以满足日益增长的需求。在马来西亚和新加坡，资金将投向先进自动化、机器人技术和数字监控领域，以提高效率并缓解持续的人力短缺问题。

与此同时，UMS计划利用越南较低的运营成本和充足的熟练劳动力，通过收购或租赁新的厂房空间并建立额外的生产线，来扩大其实体业务版图。

UMS表示，此次新股将仅在马来西亚以要约购买或邀请购买的方式发售和出售，不会在新加坡发售。

该配售计划预计将于10月9日完成。

Citi开始覆盖该股

Citi分析师Arthur Pineda周二表示，鉴于UMS持续的净现金状况，此次融资“在财务和运营上都是不必要的”，但他指出，此举可能对股东具有高度的价值增值作用。该银行已于9月23日开始覆盖该股。

他在一份报告中表示，此举的主要好处可能是缩小与马来西亚科技股的估值差距。

通过提高在马来西亚的股票流动性，UMS的估值倍数可能会扩大，从而与当地同行看齐，而后者的交易倍数约为新加坡可比科技股的两倍。

Citi补充道，鉴于此次配售的折让幅度很小，且配售后现金储备将更加雄厚，现有股东并未处于不利地位，实际上还可能获得更高的股息支付。该行因此重申对该股的“买入”评级和3.43新元的目标价。