造船商称，这些船只是为商业用途而建造，交付时未配备任何武器

企鹅国际表示，这两艘船只于2024年12月出售给一家总部位于迪拜的公司，随后运往利比亚的班加西。 照片来源：CMG

【新加坡】新加坡上市造船商 企鹅国际 (Penguin International) 反驳了联合国一个专家小组的调查结果。该结果指其出售并随后运往利比亚的两艘船只违反了武器禁运令。公司称，这些船只是为商业用途而建造，交付时未配备武器。

公司在周二（11月17日）提交给交易所的文件中表示，该交易涉及一艘保安船和一艘登陆艇，于2024年12月出售给总部位于迪拜的2020 Volume Boats公司。两艘船只均从企鹅国际位于新加坡的船厂交付，随后运往利比亚的班加西。

2026年3月24日，联合国利比亚问题专家小组发布了一份报告，其中点名了企鹅国际及其全资子公司Penguin Shipyard Asia。

该小组将保安船归类为海军型快速巡逻艇，将登陆艇归类为军民两用船只，并认为将其转运至利比亚的行为，违反了联合国安理会第1970号决议所规定的武器禁运令。

然而，该小组并未建议对企鹅国际或其子公司实施制裁。

企鹅国际表示，公司不同意该小组对这些船只的定性，以及其关于该交易违反武器禁运的结论。

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公司坚称，两艘船只均为商业目的而设计和建造，交付时船上并未装载任何武器或弹药。

企鹅国际表示，公司曾于2025年1月至5月期间与联合国专家小组进行过沟通，并按要求提供了与该交易相关的信息。

公司在2026年9月，即报告发布约六个月后，才获悉该报告的存在，并随后聘请了新加坡的法律顾问和一名国际制裁专家来评估其影响。

根据所获得的法律建议，企鹅国际表示，在报告中被点名本身并不构成制裁行动，也不会施加任何直接惩罚。

公司还了解到，联合国根据该报告对企鹅国际或其子公司实施制裁的可能性很低。

另外，自2025年11月以来，企鹅国际也一直在就船只出口事宜与新加坡关税局 (关税局) 进行沟通。

公司表示，此事并未对其运营造成重大干扰，其董事会目前也未发现任何重大的财务影响。