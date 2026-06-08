大华银行任命中国及香港分行新任首席执行官

此次领导层变动是该银行深化区域互联互通举措的一部分

Adaline Zheng（左）将从7月1日起出任大华银行（中国）首席执行官。George Tung将接替Zheng，担任大华银行香港分行首席执行官。 照片：大华银行

【新加坡】 大华银行（United Overseas Bank，简称UOB） 于周一（6月8日）宣布了其在中国大陆和香港分行的关键高层领导变动。

此举是该银行努力加速大中华区与亚细安之间跨境增长的一部分。

从今年7月1日起，Adaline Zheng将出任大华银行（中国）首席执行官。她将卸任其香港分行首席执行官的职务，接替在该银行任职15年后即将退休的Peter Foo。

现任该银行韩国区经理的George Tung，将接替Zheng出任大华银行香港分行首席执行官。

大华银行副主席兼集团首席执行官Wee Ee Cheong表示，中国大陆仍然是贸易和资本流入东南亚的主要驱动力。“随着中国与亚细安的经济联系日益紧密，我们将不断提升能力，以更好地支持客户的跨境需求，同时进一步深化长期的客户关系。”

“在香港，我们正在强化自身作为中国大陆与亚细安之间连接者和价值创造者的角色，同时加强我们的私人银行和产品能力，以满足客户不断变化的财富和投资需求，”他补充道。

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文告指出，在新职位上，Zheng将负责管理大华银行在中国大陆的业务和运营，“推动其战略重点，拓展跨境能力，以深化中国与亚细安之间的互联互通”。

Zheng在中国大陆和香港拥有超过20年的银行从业经验。

她于2018年加入大华银行（中国）担任批发银行业务主管，后于2024年3月被任命为香港分行首席执行官。

她拥有上海交通大学的国际金融学士学位。

接替Zheng的Tung在银行业拥有超过三十年的经验，其业务经验遍及大中华区、韩国和亚细安。

他于2010年加入大华银行，并在香港分行领导批发银行业务部门长达10年，之后于2021年调任管理大华银行韩国业务。

Tung拥有约克大学的会计学和商业数学双学士学位。

文告称，在担任大华银行香港分行首席执行官的新职位上，Tung将负责“制定战略方向、推动业务增长，并进一步加强该行作为香港、中国大陆和亚细安客户之间关键连接者的地位”。