该多语言解决方案将帮助银行的客户关系经理更好地了解客户并与之互动

[新加坡] 大华银行 (UOB) 于周三（11月18日）宣布，正在部署一个由新加坡科技研究局 (新科研) 开发的人工智能解决方案，以支持客户互动。

该多语言解决方案基于Meralion人工智能模型，将帮助大华银行的客户关系经理 (RM) 更好地了解客户并与之互动，以及为新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚和越南的客户提供建议。

初期阶段的推广将在大华银行的“Aura项目”下进行。该项目是银行旨在扩大人工智能应用、并培养员工善用人工智能文化的一项计划。客户关系经理是该计划的优先领域之一。

大华银行首席财务官Leong Yung Chee表示：“我们希望有目的地应用人工智能，并且我们看到这个解决方案有潜力帮助我们的客户关系经理更好地了解客户，驾驭语言和文化上的细微差异，并提供更清晰、更相关的指导。”

该人工智能模型支持东南亚七种语言的处理：英语、马来语、泰语、越南语、华语以及粤语和福建话等方言。

该解决方案通过解读客户跨不同语言和口音的提问来为客户关系经理提供支持。它还提供包含关键产品细节和风险披露等相关信息的提示，以补充客户关系经理的判断，并帮助他们进行更有针对性的对话。

试点项目的成功与否，将根据该解决方案是否能推广到大华银行的所有市场，以及它是否能加强治理和监督来进行评估。

另外，大华银行和新科研高级智能与计算研究所也签署了一份谅解备忘录，以探索Meralion在银行内部的其他潜在应用。

新科研科学与工程研究理事会助理总裁Professor Lim Keng Hui指出：“我们也在探索其他新兴技术，以加强金融服务领域的决策能力、韧性和创新。”